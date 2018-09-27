«Хочемо, щоб влада нас чула» – у Дніпрі пікетували поліцію в рамках акції «Мовчання вбиває»

У четвер ввечері в Дніпрі активісти пікетували обласну поліцію через зволікання з розслідуваннями нападів на колег у рамках акції «Мовчання вбиває». У руках вони тримали плакат із написом «Активісти – не мішень» і фотографії активістів з інших регіонів, які зазнали нападів, зокрема, Катерини Гандзюк.

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За словами учасників акції протесту – представників громадських організацій та фанатського футбольного руху – за останній рік в Україні вчинено понад 50 нападів на активістів. У Дніпрі, зокрема, потерпілими від нападів є Всеволод Новохатько, якого невідомі побили біля його будинку, та Кирило Дороленко, якого побили в райвіділку поліції, заявляли учасники акції. Справи щодо цих нападів досі не розслідувані.

«Ми хочемо, щоб влада нас чула, бачила і вживала превентивні дії щодо нападів на нас. Якби оцінювати дії нашої поліції за 10-бальною шкалою, я б дав в районі 4-5 балів. Приміром, відомий активіст Всеволод Новохатько – на нього був вчинений напад, як я знаю, нікого не знайшли і не покарали. Мій друг Кирило Дороленко, побиття прямо у відділі поліції. Людина, яка била, просто отримала догану», – сказав один зі співорганізаторів акції Андрій Куліш.

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«55 нападів в Україні за останній рік – це ненормально. 2014, 2015, 2016 рік ще боялись і ховались, але 2018-го це все вийшло на поверхню», – додала співорганізаторка Дар’я Слуцковська.

Заступник начальника обласної поліції Володимир Богоніс, який вийшов до учасників акції протесту, зазначив, що рівень реагування правоохоронців на кримінальні правопорушення в Дніпрі один з найкращих в Україні. Водночас він зауважив, що реформа в українській поліції наразі відбулась на 12%.

«Коли я прийшов 2015 року в поліцію і мені дали план розвитку поліції, я сказав: «Не жартуйте, ваш план дуже довгий, а народ вимагає змін негайно». Але коли я почав їх реалізовувати, я зрозумів, що швидко, на жаль, не вийде», – сказав Володимир Богоніс.

На четвер в Україні в більш ніж 10 містах анонсована акція «Мовчання вбиває» через, за словами організаторів, «бездіяльність влади» у зв’язку з нападами на українців з активною громадянською позицією, які значно почастішали останнім часом.