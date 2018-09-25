Підозрюваного у нападі на одеського активіста відбивали у родичів і друзів

Поліція затримала трьох підозрюваних в нападі на активіста Олега Михайлика – усі троє громадяни Грузії. До одного з затриманих приїхав консул – він інвалід першої групи і під час допиту його відправили до лікарні. Конфлікт між правоохоронцями і грузинською діаспорою призвів до бійки, куди довелося викликати спецпризначенців. Поліція і прокуратура говорять про низку доказів і обґрунтовану підозру.

24 вересня увечері до Приморського райвідділу поліції покликали трьох громадян Грузії: Терніке Герасіна, Манучара Варшанідзе і Лашу (прізвище ще невідоме). Адвокати і родичі запевняють, що їх туди запрошували лише для надання пояснень, чому їхні телефони були зафіксовані поблизу місця нападу на Олега Михайлика за кілька днів до цього. Два з них залишилися в поліції і були направлені до ізолятора тимчасового утримання за підозрою в нападі. Третій, Герасін, також підозрюється в нападі, але його вранці направили до лікарні. Родичі кажуть, що швидку йому вночі викликали кілька разів та передали Радіо Свобода відеозапис надання підозрюваному медичної допомоги в самому райвідділу поліції.

Вже в лікарні підозрюваний разом із дружиною поспілкувався із журналістами та заявив про свою невинуватість. Ще двох затриманих він назвав своїми друзями. До лікарні приїхав також консул Грузії Торніке Берекашвіли – він зазначив, що консула повідомили про затримання громадян Грузії тільки сьогодні вдень – 25 вересня.

Поліція ніяк не коментувала те, що відбувалося в лікарні – за словами радника головного управління національної поліції Одеської області Руслана Форостяка, слідчим було накладено повну заборону на оприлюднення інформації по замаху на Олега Михайлика. Із журналістами спілкувалися друзі та родичі затриманих, зокрема брат Манучара Варшанідзе на ім’я Нудзар. Під час обшуку вранці 25 вересня у Варшанідзе вилучили вогнепальну зброю. Брат стверджує, що її підкинули.

Нудзар також розповів, що вдень 24 вересня Герасіну зателефонували поліцейські і спитали, чи купував він телефонну sim-карту в одному з одеських магазинів, а потім запропонували під’їхати до магазину для надання пояснень. Той приїхав разом із друзями, які допомагали йому через інвалідність, стверджує брат. Вже в магазині правоохоронці запропонували їм під'їхати до поліції для надання пояснень. Увечері троє людей під’їхали добровільно і були затримані, говорить брат затриманого.

Приблизно через годину після того, як до лікарні приїхали журналісти, в палаті, де перебував Терніке Герасін, виник конфлікт. Його причину встановити не вдалося – деякі присутні заявили, що правоохоронці хотіли перевести підозрюваного в ізолятор, а деякі – що вимагали від родичів і друзів звільнити палату. Це призвело до бійки між правоохоронцями і друзями підозрюваного, під час якої проти грузинів задіяли спецпризначенців. Постраждали також і журналісти – їх виштовхали з палати підозрюваного.

Після цього правоохоронці взяли під охорону палату і корпус лікарні. До підозрюваного також не хотіли пропускати консула Грузії.

Поліція почала доносити офіційну позицію щодо затриманих тільки увечері – на анонсованій заздалегідь зустрічі активістів, правоохоронців і голови одеської обласної державної адміністрації. Зокрема голова Одеської обласної поліції Дмитро Головін наголосив, що штовханина виникла внаслідок намагання родичів і друзів підозрюваного потрапити в спеціальну палату, куди Герасіна перевели з загальної палати.

«В мене є документ, офіційний від лікарів, згідно з яким підозрюваний вже на той момент перебував в лікарні незаконно. По цих подіях вже відкрито кримінальне провадження по статті 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади)», – наголосив Головін.

За словами прокурора Одеської області Олега Жученка, у слідства є ціла низка доказів причетності затриманих до замаху на Олега Михайлика, втім, через таємницю слідства він не може їх поки оприлюднити.

«Обґрунтованно підозрюються три особи, також під час обшуків в одного з них була вилучена вогнепальна зброя», – заявив прокурор Одеської області Олег Жученко. Він не став відповідати на уточнююче запитання щодо того, чи саме знайдена зброя була використана проти Михайлика. Проте, за інформацією прокуратури, саме ця знайдена зброя була використана 28 червня 2018 року під час стрілянини в Одесі, про що повідомляли одеські і національні ЗМІ.

​Також правоохоронці затримали двох нападників на активіста Віталія Устименка – на нього напали з ножем на початку літа 2018 року. Одного з них було затримано в Донецькій області, іншого – в Дніпропетровській області, в них також була вилучена зброя та набої, заявив голова Одеської обласної поліції Дмитро Головін.

Сам Олег Михайлик досі перебуває під охороною. Колеги кажуть, що йому вже дозволили вставати з ліжка, але усіх охочих до нього ще не допускають.

22 вересня в Одесі із вогнепальним пораненням у груди госпіталізували громадського активіста, представника партії «Сила людей» Олега Михайлика. Активіст втратив багато крові, лікарям вдалось його стабілізувати – куля пройшла через руку і увійшла в грудну клітину. Серце не зачепило. Кулю поки не виймають – операцію планують провести пізніше.

Це не перший напад – активісти нарахували 14 випадків, коли невідомі нападали на членів громадських організацій чи політичних партій. По деяких з випадків поліція притягнула до відповідальності виконавців, але замовники і посередники залишилися на волі, стверджують постраждалі. По деяких з цих випадків слідство продовжується.