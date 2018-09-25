Лікарі дозволили пораненому в Одесі активісту Михайлику вставати з ліжка – колега

Поранений громадський діяч з Одеси Олег Михайлик все ще перебуває у лікарні, але йому краще, повідомив у Facebook його соратник із партії «Сила людей» Ігор Бичков.

За його словами, лікарі дозволили Михайлику вставати з ліжка.

У лікарні поки що цю інформацію не підтвердили і не спростували.

Напад на Олега Михайлика стався ввечері 22 вересня.

23 вересня в поліції Одещини повідомили, що відомості за фактом нападу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками замаху на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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Радник голови головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк повідомляв того ж дня, що поранений прийшов до тями, стан його «у принципі вже стабільний». За словами радника, куля залишається у грудній частині тіла пораненого, і, за інформацією лікарів, операцію будуть робити пізніше, після стабілізації стану. «Він втратив багато крові через внутрішню кровотечу», – додав Форостяк. Зараз Михайлик перебуває в лікарні, йому надана охорона.