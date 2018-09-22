В Одесі стріляли у громадського активіста, він – у лікарні (оновлюється)

В Одесі із вогнепальним пораненням у груди госпіталізували громадського активіста, представника партії «Сила людей» Олега Михайлика, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За його словами, активіст втратив багато крові, зараз у лікарні намагаються стабілізувати його стан для операції, щоб дістати кулю. За попередньою інформацією, серце не зачепило.

Туди приїхали також інші активісти. Вони пов’язують напад із громадською та політичною діяльністю постраждалого.

Як розповів інший представник партії «Сила людей» Ігор Бичков, у Михайлика стріляли у дворі його будинку, швидку викликали сусіди.

Станом на 23:30 поліція прибула на місце злочину і проводить слідчі дії. Як повідомив Радіо Свобода прокурор області Олег Жученко, встановлено, що напад стався близько дев'ятої вечора.За попередньою версією, після поранення активіст пройшов ще кілька десятків метрів.

Станом на 23:56 відомо, що Олег Михайлик все ще у критичному стані, розглядається можливість перевезти його до військового шпиталю.

За словами голови політради «Сили людей» Олександра Солонтая, це не перший випадок нападу на Олега Михайлика.

​Загалом декілька активістів в Одесі зазнали фізичних атак останнім часом.

Зокрема, телеведучого та активіста «Автомайдану» Віталія Устименка 5 червня забрали до лікарні зі слідами побоїв та ножовим пораненнням спини, після того як двоє невідомих напали на нього поблизу одеської філії Суспільного телебачення, де Устименко вів програму «Тема дня». Очевидці інциденту зазначили, що двоє нападників чекали активіста ще за півгодини до нападу.

Окрім того, пізно ввечері 24 травня стався напад на очільника ГО «Небайдужі», колишнього керівника міського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка, під час якого той смертельно поранив одного з нападників.

Це був вже третій напад на Стерненка за останні три місяці. 1 травня в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко. Перший напад стався 7 лютого, тоді активіст отримав декілька ударів по голові, а також різану рану руки.