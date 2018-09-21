Не спати: розбійні напади на трасі «Київ-Одеса»

Понад 100 злочинів, пов’язаних із крадіжками та пограбуваннями пасажирів та водіїв автомобілів, відбулися на трасі «Київ-Одеса» з початку року. Такі дані Радіо Свобода зібрало з обласних управлінь поліції, що контролюють ділянки цієї дороги. За повідомленнями постраждалих, злочинці вибивають скло в автомобілі, навіть коли всередині є люди. Головна мета зловмисників – це сумки із речами, які вони хапають з салону і тікають з місця злочину на іншій автівці.

Схема по таких випадках майже однакова: зловмисники ріжуть шини автомобілів, розбивають вікна і витягають речі з салону. Стається це переважно вночі. Причому, навіть наявність людей всередині машини не зупиняє злочинців, бо, як правило, вони обирають жертвами тих, хто зупинився перепочити і заснув.

Це не нова схема. Такі пограбування час від часу поновлюються хвилями. Так, нещодавно в подібну ситуацію потрапив Андрій, який описав все, що з ним трапилося в соціальній мережі. Як сам зазначає, для того, аби попередити інших про небезпеку.

Їхали вночі, в машині було 4 людини. Відчули, що треба перепочити, аби не заснути за кермом. Зупинилися на заправці в Уманському районі. Близько 02:45 ночі на їхній автомобіль було скоєно напад.

Варто нам було заснути – розбійний напад. Рівно за секунду дві людини ліктями вибивають скло і «пірнають» за сумками

«Варто нам було заснути – розбійний напад. Я був за сидінням пасажира (на задньому ряду), моя мама перебувала на пасажирському передньому. Ми обидва і прийняли удар на себе. За секунду до того, я відкрив очі і побачив у вікні величезні наркоманські страшні очі. Спросоння важко зрозуміти, що відбувається, тим більше з дороги. Рівно за секунду дві людини ліктями вибивають скло і «пірнають» за сумками», – пише Андрій.

При цьому зловмисники не ховали облич, а були в капюшонах, зазначає постраждалий. Він намагався вихопити речі, але лише сам постраждав через порізи від скла. Грабіжники швидко втекли на своїй автівці. Постраждалі викликали поліцію, але зазначають, що на результати від цього не сподіваються.

«Після прибуття поліції, ми з’ясували, що там це звичайна справа, а злочинців ніяк не можуть спіймати. І буквально за 10 хвилин в 15 кілометрах від нас так само пограбували ще одну машину», – зазначає Андрій.

Допис Андрія, в якому він розповідає про пограбування, набрав більше 10 тисяч поширень і близько тисячі коментарів. В коментарях більшість зізнаються, що нічого не знали про існування подібної небезпеки, чимало користувачів припускають, що працівники поліції знають, хто це робить і покривають злочинців, хтось пропонує самостійно влаштовувати засідки на таких грабіжників, дехто звинувачує Андрія у брехні, але багато і тих, хто ділиться власними схожими історіями.

Інші історії

Радіо Свобода зв’язалося з деякими постраждалими і вони розповіли, що з ними сталося та який розвиток був далі.

З Інною подібна історія сталася рік тому. Все за такою самою схемою: в машині було чотири людини, зупинилися у Васильківсьуомц районі Київської області, бо водій засипав за кермом. Перепочити не вдалося. Прокинулись від того, що хтось ліхратиками просвічує автомобіль.

З мого боку вдарили по склу, яке посипалося мені на обличчя. Моя увага була закцентована на біль. Вони витягли сумку, один з чоловіків почав виривати сумку

«З мого боку вдарили по склу, яке посипалося мені на обличчя. Моя увага була закцентована на біль. Вони витягли сумку, один з чоловіків почав виривати сумку, але не вдалося. Брат вибіг почав стукати по машині, номери в неї були затерті. Машина стояла настільки близько до нашої, що вони відразу сіли і поїхали», – згадує Інна.

Охоронець, який чергував неподалік сказав, що все бачив, але зробить вигляд, що ні, а поліцейські відразу ж повідомили, що камери поруч не працюють, згадує Інна.

Постраждала за професією юрист, тож вирішила цікавитися ходом своєї справи. Щодня телефонувала слідчій, але жодних зсувів у справі не було.

«Я дуже була обурена, що відкрили справу по статті «крадіжка», але переконана, що це розбійний напад, бо бачила в руках в нападника заточку», – пояснює постраждала.

В ту ніч було три подібних випадки, Інна навіть зв’язалася з постраждалими і певний час вони обмінювалися інформацією щодо своїх справ.

«За рік нічого не змінилось. Хоча вже через два тижні банківська карта з’явилася недалеко під Києвом. Співробітники банку назвали адресу, банкомат. Я подзвонила слідчій і попросила подивитись камеру від банкомату. Але запит так і не був зроблений», – розповідає Інна.

Антон розповідає Радіо Свобода, що потрапив в аналогічну ситуацію в Кіровоградській області в березні цього року.

«Я подумав, що напевно якісь молодики «нанюхались» і просто шукають пригод, сівши в авто я завів його й почав їхати за ними, але почув що колесо пробите, вийшовши з автомобіля, я побачив, що переднє ліве колесо просто розрізане. Сівши в авто я побачив що моєї сумки нема, я зрозумів що це типовий розбійний напад», – згадує він.

В цій історії були свідки, які розповіли на якому автомобілі поїхали злочинці. Антон зателефонував до поліції, сподівався на перехват грабіжників, які продовжили рух по трасі. Але вже під час оформлення документів на місці злочину дізнався про наступне пограбування, ймовірно тими самими людьми.

Поліція банально хвилин з 10 заповнювала мої анкетні дані і по три рази перепитувала чи я впевнений у своїх свідченнях

«Поліція банально хвилин з 10 заповнювала мої анкетні дані і по три рази перепитувала чи я впевнений у своїх свідченнях. Абсурд в тому, що через кілометрів 15, з інтервалом в хвилин 10, ця мразота вчинила те ж саме. Забрали у чоловіка ноутбук. Оформили мене і поїхали всі дружно далі по трасі оформляти інший епізод», – розповідає Антон.

Постраждалий з березня і по сьогодні немає інформації про стан розслідування і жодного контакту з того часу із поліцією з цього приводу не мав.

​Вікторія розповідає те саме: порізані шини, биття вікон ліктями, грабіжники в капюшоні, втім вкрасти нічого їм не вдалося, бо дуже добре сховали свої речі, додає вона. В поліцію звертатися навіть не стали.

«Для чого? Люди, які там були, навіть не підійшли, поки ми міняли колесо. Вони всі там пов'язані, я в цьому впевнена», – вважає Вікторія.

​Що кажуть в поліції

Радіо Свобода направило запити в обласні управління поліції, які працюють на трасі Е-95 відтинок «Київ-Одеса».

Відповідати на запитання правоохоронці не поспішали всюди, окрім управління поліції Київської області. Вони надіслали відповідь за два дні і надали наступну інформацію: поточного року було 2 розбійних напади на автомобілі, один з яких оперативно розкрили і затримали підозрюваних. Втім описані злочині не відповідають характеру тих подій, які описували герої матеріалу. За одним випадком напад був здійснений на автомобіль «Укрпошти», за іншим – пасажири, яких водій погодився підвезти, пограбували його, погрожуючи ножем. Останній випадок і був розкритий.

Поліція Кіровоградської області повідомляє, що протягом 2018 року стосовно водіїв та пасажирів на ділянці траси «Київ-Одеса» Благовіщенського району зафіксовано 24 крадіжки, 8 пограбувань та 1 розбійний напад. Особу, яка вчинила розбійний напад встановлено, затримано та обрано запобіжний захід в якості домашнього арешту, повідомляє поліція. За іншими кримінальними провадженнями тривають розслідування.

Поліція Черкаської області повідомила, що з початку року зареєстровано 50 фактів пограбувань на дорогах.

На ділянці дороги траси «Київ-Одеса» – 34 факти пограбувань водіїв за схожими схемами

«На ділянці дороги траси «Київ-Одеса» – 34 факти пограбувань водіїв за схожими схемами. Потерпілими особами від зловмисників стають громадяни, які перебували на автомобільних заправних станціях та розраховуючись, демонстрували значну суму коштів. Під час вчинення пограбувань нападники викрадали мобільні телефони, планшети, ноутбуки, грошові кошти, документи та інші речі. В більшості дані злочини відбувалися в нічний час доби», – йдеться в повідомленні.

Поліція Черкаської області в червні затримала групу з трьох осіб, які займалися пограбуваннями з автомобілів громадян, їм пред’явлені підозри та обрано запобіжний захід – домашній арешт.

Поліція Одеської області зафіксувала 34 злочини з початку року, пов’язаних із нападами та пограбуванням автомобілів: 32 крадіжки та 2 пограбування, тобто відкритого заволодіння чужим майном. За 8 випадками встановлені причетні особи та проводяться слідчі дії, повідомляють правоохоронці.

Поліція Миколаївської області повідомила про 8 фактів грабунків на невеличкій ділянці траси «Київ-Одеса», підпорядкованій їм.

Загалом виходить, що на трасі «Київ-Одеса» з початку року було скоєно понад 100, пов’язаних із крадіжками та пограбуванням пасажирів та водіїв автомобілів. Слід зауважити, що не всі вони відповідають схемам пограбувань, описаним вище. Більшість злочинів вчиняють непомітно для подорожніх, їх кваліфікують як крадіжки.

Поліція не бездіє, запевняють в правоохоронних органах. В деяких випадках посилаються на ускладнення через невелику кількість працівників, які обслуговують район траси, в деяких – на віддаленість від населених пунктів, тож неможливість швидкого реагування.

Про заходи профілактики повідомили в поліції Київської та Черкаської областей.

Для попередження злочинів наряди групи реагування патрульної поліції Київщини максимально наближені до автозаправних станцій та автомобільних стоянок

«Для попередження злочинів наряди групи реагування патрульної поліції Київщини, які несуть службу із забезпечення безпеки дорожнього руху на дорогах Київської області, максимально наближені до автозаправних станцій та автомобільних стоянок. У забезпеченні охорони публічного порядку та профілактики правопорушень працівникам поліції Київщини допомагають нести службу громадські формування», – йдеться в листі від поліції Київської області.

«Нещодавно було посилено роботу поста на трасі «Київ-Умань», який розташований в Уманському районі, де зараз працюють 50 співробітників патрульної поліції. Які зокрема патрулюють і трасу», – зазначає речник поліції в Черкаській області Дмитро Грищенко.

Опитані для матеріалу постраждалі вже не сподіваються на те, що винних по їхніх справах буде знайдено. Вони намагаються розповсюдити інформацію про ці випадки, аби попередити інших. Все частіше від громадськості лунає заклик «ловити на живця» і влаштовувати засідки для грабіжників, втім така ініціатива є поза законом.