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24 Вересень 2018, Київ 22:39
Новини | Політика

Аброськін обіцяє розкриття замаху в Одесі

Олег Михайлик, одеський політик і активіст, 22 вересня був тяжко поранений пострілом із вогнепальної зброї

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Напад на одеського громадського активіста Олега Михайлика буде розкритий, заявив 24 вересня перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Він написав у Facebook, що «з перших годин після нападу на громадського активіста Олега Михайлика створена посилена слідчо-оперативна група, до якої увійшли досвідчені оперативники та слідчі».

«Ці дії дали можливість зібрати необхідну доказову базу, яка на теперішній час дозволяє сказати, що є вже деякі напрацювання й цей злочин буде розкритий», – твердить поліційний чиновник.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив 24 вересня, що за результатами наради з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим «посилена група правоохоронців з Києва вилетіла до Одеси».

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Напад на Олега Михайлика стався ввечері 22 вересня.

23 вересня в поліції Одещини повідомили, що відомості за фактом нападу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками замаху на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Радник голови головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк повідомляв того ж дня, що поранений прийшов до тями, стан його «у принципі вже стабільний». За словами радника, куля залишається у грудній частині тіла пораненого, і, за інформацією лікарів, операцію будуть робити пізніше, після стабілізації стану. «Він втратив багато крові через внутрішню кровотечу», – додав Форостяк. Зараз Михайлик перебуває в лікарні, йому надана охорона.

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