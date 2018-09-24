До Одеси після замаху на Михайлика вилетіла посилена група правоохоронців – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив 24 вересня, що за результатами наради з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим «посилена група правоохоронців з Києва вилетіла до Одеси».

«Ситуацію в області, в тому числі із нападами на активістів, буде проаналізовано на спільній координаційній раді правоохоронних органів у першій декаді жовтня», – вказав Луценко у Facebook.

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Напад на одеського активіста Олега Михайлика стався ввечері 22 вересня.

23 вересня в поліції Одещини повідомили, що відомості за фактом нападу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками замаху на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Радник голови головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк повідомляв того ж дня, що поранений прийшов до тями, стан його «у принципі вже стабільний». За словами радника, куля залишається у грудній частині тіла пораненого, і, за інформацією лікарів, операцію будуть робити пізніше, після стабілізації стану. «Він втратив багато крові через внутрішню кровотечу», – додав Форостяк. Зараз Михайлик перебуває в лікарні, йому надана охорона.