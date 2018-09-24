Одеса: замахи на активістів і реакція влади

В Одесі громадськість висунула вимоги до влади, бо напади на активістів міста стали тенденцією. Черговою жертвою замаху 22 вересня став громадський активіст Олег Михайлик. Як стверджував депутат Мустафа Найєм: «Ми втрачаємо Одесу. Пострілом упритул поранений Олег Михайлик. За півтора року в Одесі нападають у середньому на одного активіста або журналіста в місяць». Про ситуацію в Одесі у програмі Ваша Свобода говорили одеський блогер Зоя Казанжи, кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель, народний депутат України Мустафа Найєм та одеський активіст Сергій Стерненко.