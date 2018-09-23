Поліція розповіла, як розслідує напад на активіста в Одесі

Поліція Одеської області повідомила, як вона розслідує напад в Одесі на активіста Олега Михайлика, який був важко поранений пострілом із вогнепальної зброї ввечері 22 вересня.

Як повідомили в поліції, не називаючи прізвища потерпілого, відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину замаху на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

«Опитано рідних, друзів та однодумців потерпілого, а також усіх можливих свідків та очевидців події. Наразі зібрано чималий обсяг інформації. Слідчими розглядаються декілька можливих версій щодо скоєння цього злочину, а також встановлюються його мотиви», – мовиться в повідомленні.

Радник голови головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, зі свого боку, повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна», що поранений станом на 8.30 прийшов до тями, стан його «у принципі вже стабільний». За словами радника, куля залишається у грудній частині тіла пораненого, і, за інформацією лікарів, операцію будуть робити пізніше, після стабілізації стану. «Він втратив багато крові через внутрішню кровотечу», – додав Форостяк. Зараз Михайлик перебуває в лікарні, йому надана охорона.

На місці події все ще тривають слідчі дії. На цей момент слідство не називає основну версією злочину. Розглядаються всі версії, від побутової до тих, які можуть бути пов’язані з громадською діяльністю Михайлика.

Одеська журналістка й активістка Зоя Казанжи заявила у фейсбуці, що стан Олега Михайлика досі важкий. «Він втратив дуже багато крові – до 2 літрів. Сталася клінічна смерть. Реанімували. Зранку, на велике щастя, зняли зі штучної вентиляції легенів. Він прийшов до тями. Контактний… Ще є ціла купа діагнозів, але вони про щось кажуть лише медикам. Повірте, все дуже серйозно», – написала вона.

«Це був напад. Свідомий і не випадковий. Олег – активіст і політик, очолює одеський осередок партії «Сила людей» і заявив про намір балотуватися в міські голови Одеси на майбутніх місцевих виборах. Він системно і послідовно відстоює інтереси громади в частині знищення зелених зон і незаконної забудови міста», – додала також активістка.

За словами голови політради «Сили людей» Олександра Солонтая, це не перший випадок фізичного нападу на Олега Михайлика.

За даними одеських громадських активістів і місцевої преси, Олег Михайлик мав конфлікти з місцевою владою, зокрема з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

У фейсбуці самого Олега Михайлика раніше в день нападу, 22 вересня, були опубліковані фото з акції протесту проти незаконного, як він пише, будівництва на узбережжі Чорного моря, на пляжі «Ланжерон», яке веде депутат міськради і власник дельфінарію «Немо», колишній комуніст і свого часу прихильник «Антимайдану» Андрій Кісловський. За повідомленнями одеської преси, під час акції представники низки громадських організацій Одеси знесли металевий паркан навколо будівельного майданчика.