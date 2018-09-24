Посольство США в Україні відреагувало на напад в Одесі

Посольство США в Україні відреагувало на повідомлення про замах на одеського активіста Олега Михайлика.

«Ми глибоко занепокоєні нападом на одеського активіста Олега Михайлика, що стався 22 вересня. Напади такого роду почастішали і це потрібно припинити. Він і народ України заслуговують швидкого, прозорого та ретельного розслідування», – вказано в повідомленні дипломатичної установи.

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Напад на активіста стався ввечері 22 вересня.

23 вересня в поліції Одещини повідомили, що відомості за фактом нападу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками замаху на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Радник голови головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк повідомляв того ж дня, що поранений прийшов до тями, стан його «у принципі вже стабільний». За словами радника, куля залишається у грудній частині тіла пораненого, і, за інформацією лікарів, операцію будуть робити пізніше, після стабілізації стану. «Він втратив багато крові через внутрішню кровотечу», – додав Форостяк. Зараз Михайлик перебуває в лікарні, йому надана охорона.