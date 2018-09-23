В Одесі через напади на активістів громадськість висунула вимоги до влади

Представники політичних партій, громадських організацій, правозахисники, активісти, журналісти Одеси звернулися до президента, керівників МВС, СБУ та ГПУ з вимогою розслідувати усі факти нападів на журналістів та активістів у місті та звільнити очільників силових і правоохоронних відомств Одещини. Про це йдеться у спільній заяві представників громадянського суспільства Одеси, оприлюдненій 23 вересня.

«Закликаємо представників влади вжити комплекс невідкладних заходів для недопущення дестабілізації ситуації в Одеській області та захисту прав і свобод громадян», – йдеться у заяві.

Зокрема, від президента Петра Порошенка вимагають «негайного обговорення ситуації, що склалась в Одесі на позачерговому засіданні РНБО та створення єдиного штабу щодо контролю за розслідуванням усіх фактів нападу на журналістів та активістів».

Від керівника МВС Арсена Авакова та голови Нацполіції Сергія Князєва вимагають звільнити начальника ГУ Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна та його заступників.

Від голови СБУ Василя Грицака активісти вимагають звільнити главу облуправління СБУ Олександра Довженка та розслідувати «усі прояви сепаратизму у місті та області».

Від генпрокурора Юрія Луценка вимагають звільнення керівника прокуратури Одеської області Олега Жученка, його заступників та взяття під особистий контроль розслідування усіх фактів нападів на журналістів та активістів.

Від уповноваженого ВР з прав людини – доповіді щодо стану справ у Одеській області з приводу дотримання прав журналістів, громадських активістів та розслідування відповідних кримінальних проваджень.

На переконання підписантів заяви, Верховна Рада має створити спецкомісію щодо ситуації, яка склалась в Одесі щодо захисту прав представників громадянського суспільства та розслідування відповідних кримінальних проваджень правоохоронними органами. А парламентським комітетам з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів та з питань прав людини слід провести виїзне засідання в Одесі та заслухати представників місцевої громади, керівників місцевої влади та правоохоронних органів.

23 вересня близько сотні громадських діячів, місцевих політиків і пересічних громадян в Одесі вийшли на акцію проти системних фізичних атак проти активістів у місті і на підтримку політика й активіста Олега Михайлика, який був важко поранений пострілом із вогнепальної зброї ввечері 22 вересня.

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У поліції Одеської області повідомили, що для розслідування цього злочину створили посилену слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли найдосвідченіші слідчі, оперативники та працівники СБУ. Очолює групу процесуальний керівник із прокуратури Одеської області. Відомості за фактом нападу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину замаху на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Олег Михайлик – голова міського осередку партії «Сила людей». Серед іншого, він боровся проти незаконного, на його думку, будівництва на узбережжі Чорного моря. За даними одеських громадських активістів і місцевої преси, Олег Михайлик також мав конфлікти з місцевою владою, зокрема з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Також за даними активістів, за останні півтора року в Одесі 14 разів нападали на громадських діячів.