В Одесі протестували проти нападів на громадських активістів

Близько сотні громадських діячів, місцевих політиків і пересічних громадян в Одесі вийшли на акцію проти системних фізичних атак проти активістів у місті і на підтримку політика й активіста Олега Михайлика, на якого напали 22 вересня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Одеси.

Серед присутніх на акції були й активісти, на яких нападали в Одесі раніше, – Сергій Стерненко, Аліна Радченко, Світлана Підпала та інші. Також до поліції прийшли колеги Олега Михайлика з партії «Сила людей», зокрема Ігор Бичков.

Учасники акції прийшли під будівлю управління поліції в Одесі і вимагали зустрічі з головою поліції Одеської області Дмитром Головіним, але його не було.

Із мітингувальниками зустрівся його заступник. Він не став коментувати перебіг слідства, але повідомив, що слідчі вже поспілкувалися з родичами пораненого Михайлика, знайшли місця, де були встановлені камери спостереження, і мають кілька версій того, чому відбувся цей напад.

Частина протестувальників далі залишається під будівлею поліції, інша частина має намір повернутися в понеділок, 24 вересня, о 16.00.

Активісти нагадали журналістам, що за останні півтора року в Одесі 14 разів нападали на громадських діячів. Проте суботній напад відрізняється від попередніх: куля увійшла до огруддя, пройшовши через руку. Колишні працівники правоохоронних органів розповідають: це могла бути бойова, а не травматична зброя.

Олег Михайлик зараз досі у важкому стані. Він – голова міського осередку партії «Сила людей». Серед іншого, він боровся проти незаконного, на його думку, будівництва на узбережжі Чорного моря.

За даними одеських громадських активістів і місцевої преси, Олег Михайлик також мав конфлікти з місцевою владою, зокрема з мером Одеси Геннадієм Трухановим.