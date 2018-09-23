Поліція повідомила про нові заходи в розслідуванні нападу на активіста в Одесі

Поліція Одеської області повідомила про нові заходи, вжиті в розслідуванні нападу на громадського активіста Олега Михайлика, який був важко поранений пострілом із вогнепальної зброї ввечері 22 вересня.

Як повідомили в поліції, не називаючи прізвища потерпілого, для розслідування злочину створено посилену слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли найдосвідченіші слідчі, оперативники та працівники СБУ. Очолює групу процесуальний керівник із прокуратури Одеської області.

«Нагадаємо, що досі тривають подворові обходи та опитується оточення потерпілого, свідки. Слідство розглядає декілька версій нападу», – мовиться в повідомленні.

Раніше 23 вересня в поліції Одещини повідомляли, що відомості за фактом нападу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину замаху на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

А радник голови головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк повідомляв, що поранений уранці прийшов до тями, стан його «у принципі вже стабільний». За словами радника, куля залишається у грудній частині тіла пораненого, і, за інформацією лікарів, операцію будуть робити пізніше, після стабілізації стану. «Він втратив багато крові через внутрішню кровотечу», – додав Форостяк. Зараз Михайлик перебуває в лікарні, йому надана охорона.

Одеська журналістка й активістка Зоя Казанжи заявила у фейсбуці, що стан Олега Михайлика досі важкий. «Це був напад. Свідомий і не випадковий. Олег – активіст і політик, очолює одеський осередок партії «Сила людей» і заявив про намір балотуватися в міські голови Одеси на майбутніх місцевих виборах. Він системно і послідовно відстоює інтереси громади в частині знищення зелених зон і незаконної забудови міста», – додала активістка.

За словами голови політради «Сили людей» Олександра Солонтая, це не перший випадок фізичного нападу на Олега Михайлика.

За даними одеських громадських активістів і місцевої преси, Олег Михайлик мав конфлікти з місцевою владою, зокрема з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

У фейсбуці самого Олега Михайлика раніше в день нападу, 22 вересня, були опубліковані фото з акції протесту проти незаконного, як він пише, будівництва на узбережжі Чорного моря, на пляжі «Ланжерон», яке веде депутат міськради і власник дельфінарію «Немо», колишній комуніст і свого часу прихильник «Антимайдану» Андрій Кісловський. За повідомленнями одеської преси, під час акції представники низки громадських організацій Одеси знесли металевий паркан навколо будівельного майданчика.