«Ми втрачаємо Одесу». Що відомо про напад на активіста Михайлика

Що сталося

В Одесі увечері 22 вересня стріляли в активіста, лідера місцевого осередку партії «Сила людей» Олега Михайлика. Олег потрапив до лікарні із важким пораненням. У нього, повідомляють місцеві активісти, сталася клінічна смерть, він втратив багато крові. До ранку чоловіка реанімували, але він ще у важкому стані.

Олег Михайлик відомий тим, що критикував чинну владу міста, боровся проти забудов, які він і його соратники вважали незаконними, відстоював збереження архітектурної спадщини.

В Україні і, зокрема, в Одесі за останній рік фізичні атаки на активістів почастішали.

Саме тому черговий напад на громадського діяча розцінюють не лише як злочин щодо конкретної особи, а і як намагання місцевої влади розправитися із тими, хто їй протидіє.

Чим відомий Олег Михайлик

«Якщо не поставити негідників… на місце, то скоро вони почнуть викидати нас із наших квартир». Так кілька днів тому Олег Михайлик звертався до одеситів, закликаючи їх вийти на протест проти забудови на узбережжі Чорного моря, на пляжі «Ланжерон». Це будівництво веде депутат міськради і власник дельфінарію «Немо», колишній комуніст і свого часу прихильник «Антимайдану» Андрій Кісловський.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, під час акції проти будівництва учасники знесли металевий паркан навколо будівельного майданчика.

У політичній силі «Сила людей», одеський осередок якої очолює Михайлик, не мають сумнівів у тому, що напад на нього скоїли саме через політичну діяльність.

«За те, що злочинна влада Одеси боїться прогресивних лідерів та змін у місті. За публічні акції проти мера, які викривають його корупційну та злочинну діяльність. За відстоювання культурно-архітектурної спадщини Одеси. За боротьбу проти злочинних забудов», – такі мотиви замаху сформулювали у заяві партії, оприлюдненій у соціальній мережі.

Реакції одеситів, активістів і політиків

«Це був напад. Свідомий і не випадковий. Олег – активіст і політик, очолює одеський осередок партії Сила людей і заявив про намір балотуватися в міські голови Одеси на майбутніх місцевих виборах. Він системно і послідовно відстоює інтереси громади в частині знищення зелених зон і незаконної забудови міста», – написала активістка з Одеси Зоя Казанжи. Вона повідомила, що станом на ранок 23 вересня Олег Михайлик у важкому стані. Він втратив багато крові, після нападу у нього сталася клінічна смерть, але чоловіка реанімували.

Активістка Соломія Бобровська натякає, що Одеса перестала бути безпечною, навіть для відпочинку.

«Це неприємна тенденція. За останні півтора року в Одесі ріжуть, підстрілюють, нападають, б’ють в середньому одного активіста або журналіста на місяць», – написав депутат Мустафа Найєм.

Найєм вважає: спільних рис у жертв нападів дві – це проукраїнська позиція і боротьба з корупцією у міській владі.

Натомість голова Одеської ОДА Максим Степанов опублікував стриманий коментар щодо цієї ситуації. Він написав, що особисто вимагає швидкого розкриття злочину і покарання винних, а також запевнив, що кілька схожих злочинів були оперативно розкриті. У коментарях до його допису одразу ж посипалися запитання: які розкриті злочини має на увазі чиновник? Адже імена замовників і організаторів попередніх нападів залишаються невідомими.

Активіст Автомайдану Артем Карташов вважає реакцію Степанова очікуваною.

«1. Відсутність претензій і критики на адресу керівництва правоохоронних органів в області.

2. Маніпуляція щодо «оперативного розкриття схожих випадків». Під «розкриттям» голова ОДА має на увазі затримання в 2 випадках безпосередніх нападників, дії яких поліція кваліфікувала як такі, що вчинені «з мотивів особистої неприязні».

3. У черговий раз загальні фрази та відсутність конкретних рішень.

Вказаний пост – чудова ілюстрація того, що представник президента в Одеській області не розуміє ні свою роль в даній ситуації, ні небезпеку всього явища. Очевидно, що схожа позиція і у президента нашої країни», – стверджує Карташов.

А волонтер Роман Сініцин вважає, що відповідальним за розслідування нападів пора подати у відставку.

Що каже поліція

Одеська поліція порушила справу за статтею «Замах на вбивство».

Ще вночі поліцейські почали обходити двори, щоб знайти імовірних нападників, також опитали рідних, друзів, однодумців потерпілого, «всіх можливих свідків події», запевнили у поліції.

«Слідчими розглядаються декілька можливих версій щодо скоєння цього злочину, а також встановлюються його мотиви», – мовиться в офіційному повідомленні відомства.

Голова МВС Арсен Аваков станом на час публікації цього матеріалу ситуацію не коментував.

Що відомо про інші напади

Загалом низка активістів в Україні й, зокрема, в Одесі, зазнали фізичних атак останнім часом. Радіо Свобода наприкінці серпня зібрало хронологію таких подій.

В Одесі телеведучого та активіста «Автомайдану» Віталія Устименка 5 червня забрали до лікарні зі слідами побоїв та ножовим пораненням спини після того, як двоє невідомих напали на нього поблизу одеської філії Суспільного телебачення, де Устименко вів програму «Тема дня». Очевидці інциденту зазначили, що двоє нападників чекали активіста ще за півгодини до нападу.

Окрім того, пізно ввечері 24 травня стався напад на очільника ГО «Небайдужі», колишнього керівника міського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка, під час якого той смертельно поранив одного з нападників.

Це був уже третій напад на Стерненка за останні три місяці. 1 травня в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко. Перший напад стався 7 лютого, тоді активіст отримав декілька ударів по голові, а також різану рану руки.