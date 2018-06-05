В Одесі напали з ножем на «автомайданівця» Віталія Устименка – активісти (оновлено)

В Одесі невідомі напали з ножем на активіста «Автомайдану» Віталія Устименка біля його місця роботи, повідомив у Facebook керівник громадської організації «Небайдужі» Сергій Стерненко.

«Колота рана стегна, розбили голову. Сильна кровотеча. Судячи з характеру ушкоджень, намагались вбити. Сам активіст каже, що нападники намагались влучити в район нирки», – написав Стерненко.

Інформацію про напад на Устименка підтвердив ще один активіст «Автомайдану» Олексій Гриценко.

На відео, яке Гриценко оприлюднив у Facebook, постраждалий говорить, що на нього напали «спортсмени», які чекали його біля роботи.

Сам Віталій Устименко підтвердив інформацію про напад кореспонденту Радіо Свобода і повідомив, що їде в лікарню. Напад стався поблизу одеської філії Суспільного телебачення, де Устименко веде програму «Тема дня». Очевидці інциденту зазначили, що двоє нападників чекали активіста ще за півгодини до нападу.

У поліції Одещини сказали Радіо Свобода, що перевіряють цю інфорамцію.

«Інформація перевіряється. Зараз офіційного статусу воно не має, до поліції ще звернень не було, по лінії 103 також повідомлень не було», – сказав радник начальника Головного управління Нацполіції Одеської області Руслан Форостяк.

Пізно ввечері 24 травня стався напад на очільника ГО «Небайдужі», колишнього керівника міського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка, під час якого той смертельно поранив одного з нападників.

Поліція кваліфікувала інцидент за трьома статтями Кримінального кодексу України, найтяжчою з яких є «умисне вбивство» (частина 1 статті 115). Також ідеться про «замах на вбивство» (ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115) та «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» (ч.1 ст.122).

Це вже третій замах на Стерненка за останні три місяці. 1 травня в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко. Перший напад стався 7 лютого, тоді активіст отримав декілька ударів по голові, а також різану рану руки.