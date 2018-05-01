В Одесі в громадського активіста Стерненка стріляли гумовими кулями

У Приморському районі Одеси 1 травня близько 10:00 стався напад на громадського активіста Сергія Стерненка – 23-річному чоловікові вистрелили в потилицю із пістолета з гумовими кулями. Перехожі допомогли наздогнати нападника, викликали на місце патрульну поліцію.

Постраждалому надали першу домедичну допомогу, зателефонували до швидкої. Пряму Facebook-трансляцію з місця події вела дівчина Сергія, яка під час нападу перебувала разом із ним.

У Національній поліції Одеської області, підрозділи якої від 28 квітня перейшли на посилений режим несення служби напередодні річниці подій в Одесі 2 травня 2014 року, обставини інциденту поки не коментують.

Це не перший напад на Стерненка. У лютому 2018 року він мав струс мозку через удари невідомого «предметом, схожим на битку». Нападника тоді не затримали.

Сергій Стерненко брав участь у протестах проти виступу в Одесі співачки Ірини Білик влітку 2017 року, російського артиста Костянтина Райкіна, якій підтримував анексію Криму, в акції із захисту Літнього театру в Міському саду Одеси восени 2017 року.

В квітні 2018 року Стерненко оголосив про створення громадської організації «Небайдужі».