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01 Травень 2018, Київ 12:52
Новини | Події

В Одесі в громадського активіста Стерненка стріляли гумовими кулями

Активіст Сергій Стерненко (посередині), архівне фото

У Приморському районі Одеси 1 травня близько 10:00 стався напад на громадського активіста Сергія Стерненка – 23-річному чоловікові вистрелили в потилицю із пістолета з гумовими кулями. Перехожі допомогли наздогнати нападника, викликали на місце патрульну поліцію.

Постраждалому надали першу домедичну допомогу, зателефонували до швидкої. Пряму Facebook-трансляцію з місця події вела дівчина Сергія, яка під час нападу перебувала разом із ним.

У Національній поліції Одеської області, підрозділи якої від 28 квітня перейшли на посилений режим несення служби напередодні річниці подій в Одесі 2 травня 2014 року, обставини інциденту поки не коментують.

Це не перший напад на Стерненка. У лютому 2018 року він мав струс мозку через удари невідомого «предметом, схожим на битку». Нападника тоді не затримали.

Били чимось схожим на биту – Стерненко про обставини свого побиття (відео)
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Били чимось схожим на биту – Стерненко про обставини свого побиття (відео)

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Сергій Стерненко брав участь у протестах проти виступу в Одесі співачки Ірини Білик влітку 2017 року, російського артиста Костянтина Райкіна, якій підтримував анексію Криму, в акції із захисту Літнього театру в Міському саду Одеси восени 2017 року.

В квітні 2018 року Стерненко оголосив про створення громадської організації «Небайдужі».

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