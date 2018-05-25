Замах на Стерненка в Одесі – відео з місця подій

В Одесі пізно ввечері 24 травня стався напад на колишнього керівника міського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка. Інцидент стався близько 23:00 біля його дому на Фонтанській дорозі. Коли активіст повертався додому із дівчиною, на нього напали двоє невідомих. Зав’язалася бійка, в ході якої Стерненко отримав чисельні удари по голові, а також ножове поранення руки, а сам встиг вдарити одного із нападників ножем у живіт. Від отриманої травми чоловік помер до прибуття швидкої допомоги. Його спільник з місця події втік. Це вже третій замах на Стерненка за останні три місяці.