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25 Травень 2018, Київ 14:23
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Замах на Стерненка в Одесі – відео з місця подій

Замах на Стерненка в Одесі – відео з місця подій
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В Одесі пізно ввечері 24 травня стався напад на колишнього керівника міського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка. Інцидент стався близько 23:00 біля його дому на Фонтанській дорозі. Коли активіст повертався додому із дівчиною, на нього напали двоє невідомих. Зав’язалася бійка, в ході якої Стерненко отримав чисельні удари по голові, а також ножове поранення руки, а сам встиг вдарити одного із нападників ножем у живіт. Від отриманої травми чоловік помер до прибуття швидкої допомоги. Його спільник з місця події втік. Це вже третій замах на Стерненка за останні три місяці.

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