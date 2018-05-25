В Одесі cтався замах на активіста Стерненка. Один із нападників помер

В Одесі пізно ввечері 24 травня стався напад на колишнього керівника міського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка.

Інцидент стався близько 23:00 біля його дому на Фонтанській дорозі. Коли активіст повертався додому із дівчиною, на нього напали двоє невідомих. Зав’язалася бійка, в ході якої Стерненко отримав чисельні удари по голові, а також ножове поранення руки, а сам встиг вдарити одного із нападників ножем у живіт. Від отриманої травми чоловік помер до прибуття швидкої допомоги. Його спільник з місця події втік.

«На місці події поліцейські виявили тіло імовірного нападника з колото-різаними ранами черевної порожнини. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Приморського відділу, працівники управління карного розшуку поліції Одещини та кінологи», – проінформувала поліція Одещини вночі 25 травня.

Поліцейські встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетні. Також, вирішується питання щодо правової кваліфікації даної події, ідеться в повідомленні правоохоронців.

Як повідомила дівчина Стерненка, близько 1:00 25 травня активіст перебував в операційній, його життю нічого не загрожує.

Це вже третій замах на Стерненка за останні три місяці. 1 травня в нього стріляли, влучили резиновою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко. Перший напад стався 7 лютого, тоді активіст отримав декілька ударів по голові, а також різану рану руки.