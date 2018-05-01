Поліція: затримано двох осіб у зв’язку з нападом на активіста Стерненка в Одесі

Правоохоронці затримали двох осіб у зв’язку із замахом на громадського активіста Сергія Стерненка, повідомив у Facebook начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.

«Першого - недалеко від місця скоєння злочину, другого - за орієнтуванням щойно. Також виявлено транспортний засіб, яким імовірно пересувалися злочинці. Наразі проводяться слідчі дії, вилучено відео з камер спостереження, працюємо зі свідками», – зазначив він.

За його словами, поліція розпочала провадження за статтею «умисне убивство».

У Приморському районі Одеси 1 травня близько 10:00 стався напад на громадського активіста, керівника організації «Небайдужі», який раніше очолював обласне представництво «Правого сектора» Сергія Стерненка – 23-річному чоловікові вистрелили в потилицю із пістолета з гумовими кулями. Перехожі допомогли наздогнати нападника, викликали на місце патрульну поліцію. Постраждалому надали першу домедичну допомогу, зателефонували до швидкої.

Це не перший напад на Стерненка. У лютому 2018 року він мав струс мозку через удари невідомого «предметом, схожим на битку». Нападника тоді не затримали.