«Укрзалізниця» призначила 20 додаткових поїздів на травневі вихідні, повідомив в.о. голови компанії Євген Кравцов у Facebook.

Згідно з інфографікою, яку оприлюднив посадовець, додаткові поїзди призначили за напрямками Костянтинівка – Одеса, Львів – Дніпро, Львів – Одеса, Харків – Ужгород, Вінниця – Суми, Кременчук – Київ, Київ – Харків, Київ – Жмеринка, Дніпро – Київ, Київ – Одеса, Черкаси – Київ, Миколаїв – Київ, Хмельницький – Київ, Київ – Хмельницький, Київ – Ковель, Івано-Франківськ – Чернівці, Київ – Ужгород та Київ – Львів.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».