«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди в Ужгород на період цвітіння сакури – ОДА

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди в Ужгород на період цвітіння сакури й травневі свята, повідомив голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль, передає його прес-служба.

За інформацією очільника області, запроваджені додаткові потяги сполученням Київ – Ужгород і Харків – Ужгород:

поїзди № 239/240 Київ – Ужгород будуть відправлятися зі столичного вокзалу 18, 22, 25 та 29 квітня. У зворотному напрямку – 19, 21, 23, 26, 28 і 30 квітня;

поїзди № 207/208 їхатимуть із Києва 27 квітня і 4 травня, а з Ужгорода – 6 травня;

поїзди № 235/236 Харків – Ужгород відправлятимуться із західноукраїнського міста 28 квітня, 1 і 6 травня. У зворотному напрямку – 27 і 30 квітня, а також 4 травня.

В Ужгороді з 23 квітня до 2 травня, у період цвітіння сакури, традиційно відбувається «Сакура-Фест». Декоративну японську вишню завезли в Ужгород у 1923 році, зараз вона цвіте у всьому місті.