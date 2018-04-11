Влада Закарпаття просить призначити додатковий потяг з Києва через цвітіння сакури

Закарпатська облдержадміністрація просить «Укрзалізницю» призначити додатковий потяг «Київ – Ужгород» через цвітіння сакури.

Як повідомляє прес-служба адміністрації, пронується призначити додатковий потяг на наступні вихідні (13 - 15 і 20 - 22 квітня), оскільки зараз практично всі квитки на потяг з Києва до Ужгорода і в зворотному напрямку розпродані.

«Маса людей, які захочуть відвідати Ужгород у середині квітня й помилуватися сакурами, просто не зможуть добратися сюди потягом. Багато українців вважають Закарпаття найкращим місцем для туризму в країні, а цвітіння сакури – це чудовий привід приїхати до Ужгорода. Тому дуже сподіваємося, що «Укрзалізниця» не підведе», – сказав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

В Ужгороді в період цвітіння сакури, з 23 квітня до 2 травня, традиційно проходить «Сакура-Фест». Декоративну японську вишню завезли в Ужгород в 1923 році, зараз вона цвіте по всьому місту.