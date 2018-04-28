7 тисяч рятувальників перейшли на цілодобовий режим служби – ДСНС

Напередодні травневих свят та роковин 2 травня в Одесі рятувальники перейшли на посилений режим несення служби, починаючи з 28 квітня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У цей період буде здійснюватися посилений моніторинг пожежної та техногенної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей. Загалом, до 9-ї ранку 2 травня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС, а у разі необхідності сили будуть збільшені до 14 тисяч чоловік особового складу та близько 4 тисяч одиниць техніки. Крім того, організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, Нацгвардії та регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів з роковин трагедії 2 травня 2014 року у місті Одеса», – зазначається на офіційному сайті відомства.

2 травня 2014 року на марш футбольних фанатів і проукраїнських сил у центрі Одеси напали проросійські активісти з вогнепальною зброєю. Були вбиті шість людей-учасників маршу. Згодом проукраїнські демонстранти зібралися вже на нову демонстрацію і рушили на площу Куликове поле, де був розташований наметовий табір проросійських активістів.

Проросійські активісти й їхні прихильники сховалися в будівлі Будинку профспілок. Обидві сторони кидали одна в одну пляшки з займистою рідиною. Внаслідок пожежі, що виникла в будинку, при спробах вистрибнути з нього і внаслідок застосування проросійськими активістами вогнепальної зброї там загинули ще 42 людини з обох сторін конфлікту. Також у перебігу протистоянь того дня було поранено близько 200 людей.