Хімічна зброя: як змусити 500 жертв атаки зникнути? (Огляд від East Stratcom)

Які «теорії» просувають прокремлівські ЗМІ щодо, як стверджують, хімічної атаки у місті Дума в Сирії? Так як на російському телебаченні взагалі заперечують авіаційний напад? Про це детальніше в огляді дезінформації за тиждень від команди East Stratcom, що бореться із дезінформацією прокремлівських видань у Євросоюзі.

«Як би ви оцінили рівень цинізму такого виступу на російському телебаченні», – запитують автори огляду. Далі ж подають ту саму цитату, що пролунала у російській програмі:

«Відео хімічної атаки (із застосуванням хлору) в Сирії є підробкою. Можливо, голі і мокрі діти тремтять, тому що холодно. Деякі з дітей можуть бути без свідомості, або, може, вони просто сплять. Добре, якщо фотографії жертв є просто постановкою, і людей не вбивають за ці кадри. Неурядова організація Swedish Doctors звинуватила «Білі Каски» у вбивстві дітей для реалістичної картинки».

Три основні повідомлення

Відразу після того, як з'явилися повідомлення про хімічну атаку в сирійському місті Дума, Росія поновила свою дезінформаційну кампанію з використання хімічної зброї в Сирії, вважають автори матеріалу. А також виділяють три основні напрямки:

1. Матеріали кадрів постраждалих – це постановка опозиційних до влади Сирії «Білих касок» (Про це заявили у Міністерстві оборони Росії)

2. Хімічна атака – це сфабрикована історія (МЗС Росії)

3. Мета – відвернути увагу громадськості від нестачі ясності щодо отруєння в Солсбері (Постійний представник Росії при ООН )

Пізніше медіа, що поширюють дезінформацію Кремля, підібрали ці «повідомлення».

В огляді також наголошують: раніше російська дезінформація намагалась звинуватити «антиасадських терористів» у атаках, а цього разу було сказано, що нападу взагалі не було. І це повідомлення було поширене навіть і деякими західними ЗМІ».

Автори огляду вважають, що наразі існують незліченні свідчення того, що хімічна атака у місті Дума відбулася.

«За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 500 пацієнтів відвідали медичні установи з ознаками та симптомами, що відповідають впливу токсичних хімікатів. Сирійські опозиційні активісти, рятувальники та медики кажуть, що десять людей загинули під час цієї ймовірно хімічної атаки. Журналісти-розслідувачі Bellingcat опублікували докладний огляд із відкритим вихідним кодом, а в ЄС заявили, що дані свідчать про ще одну хімічну атаку з боку режиму», – йдеться у матеріалі.

Дезінформація про отруєння Скрипаля

Впродовж декількох двох тижнів Росія продовжувала поширювати декілька різних теорій щодо нападу у Солсбері, які суперечать одна одній, йдеться у свіжому огляді дезінформації. Буря дезінформації вже встигла захопити більшу частину інформаційного простору в соціальних мережах.

Видання чеською і грузинською мовами повторювали одне із головних повідомлень, що Велика Британія стоїть за отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля. Однак, з'явились і «нові лінії».

Наприклад: напад в Солсбері – провокація, що виправдує збільшення військового бюджету НАТО.

Вістка про русофобський і/або нацистський Захід отримала подальший розвиток із заявами про те, що Захід прагне переконати світ у тому, що росіяни є нацією злочинців і що «пропаганда Геббельса» звинувачує Росію в отруєнні.

Також, було заявлено, що такої речовини, як «Новачок», не існує, тому Велика Британія бреше про напад у Солсбері.

Переглянути відповідь уряду Великої Британії на факти та два попередні огляди дезінформації від команди East Stratcom, що бореться з дезінформацією прокремлівських ЗМІ у Євросоюзі, можна тут.

Дезінформаційна кампанія Кремля також намагалася показати «підтримку, яку Росія отримує з Європи». Як стверджували у прокремлівськиї ЗМІ, фінські політики дійшли висновку, що це українські спецслужби провели напад у Солсбері.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС.