Дорожня трагедія в Кривому Розі: хто винен?

Дніпро – У Кривому Розі жителі міста несуть свічки й квіти на місце резонансної дорожньої аварії, в якій загинуло вісім людей і ще два десятки постраждало. Увечері тут запланований молебень. ДТП трапилась близько шостої ранку у вівторок, 17 квітня, практично в центрі 100-кілометрового міста. На одному з перехресть з другорядної дороги на головний проспект вискочив легковик і зіткнувся з маршруткою, повною пасажирів. Від удару мікроавтобус відкинуло на зустрічну смугу. Там якраз їхав автобус металургійного комбінату.

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За офіційними даними правоохоронців та рятувальників, у резонансній ДТП з трьома транспортними засобами загинуло восьмеро людей. Три жінки й п’ятеро чоловіків. Усі вони – пасажири маршрутки, в яку врізався легковик. Водія мікроавтобуса з травмами доправили до лікарні. Він у тяжкому стані, лікарі борються за його життя. Загалом через аварію постраждало два десятки людей, пасажирів маршрутки. У них діагностували травми різного ступеня важкості. 15 постраждалих зараз у лікарні, четверо з них у вкрай важкому стані в реанімації.

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Правоохоронці розповідають: попередньо, дорожньо-транспортну пригоду спричинив легковий автомобіль Mazda. На перехресті він вискочив з другорядної дороги на центральний проспект Металургів, де зіткнувся маршруткою, заповненою пасажирами, а та – з автобусом металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг».

67-річного водія легковика вже затримали. Поліції відомо, що він був тверезий і проїхав на світлофор, який працював у режимі жовтого світла. За даними місцевих ЗМІ, поруч з ним в авто в цей момент перебував 16-річний син. Поспішали на вокзал. Обоє в аварії суттєво не постраждали.

За неофіційною інформацією, водій легковика є місцевим жителем і має інвалідність. Зараз з ним проводять слідчі дії. Якщо провина підтвердиться, йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Поки ж правоохоронці утримуються від коментарів щодо винуватців. Повідомлення про підозру водієві ще не вручили.

Водій Mazda, попередньо, був тверезим. Він проїхав світлофор, коли той був вимкнений

«Уся ця інформація буде в нас трохи пізніше. Зараз з ним тільки почали працювати слідчі. Всю інформацію у нас будуть після відповідних експертиз, коли вони будуть готові. Водій Mazda, попередньо, був тверезим. Він проїхав світлофор, коли той був вимкнений», – сказала речниця обласного управління поліції Ганна Старчевська.

Вісім загиблих…

За інформацією з обласного управління поліції, особи всіх загиблих в ДТП наразі встановили. Декого упізнали рідні, декого – ідентифікували за наявними у них документами. Однак, список загиблих поки не оприлюднюють. Відомо, що все це люди працездатного віку, які їхали на роботу. Дітей та підлітків серед них немає.

Рятувальники помили місце трагедії водою зі шлангів. Воно, як і раніше, огороджене – транспорт пустили в об’їзд.

ДТП з багатьма невідомими?

Щодо дорожньо-транспортної пригоди залишається кілька нез’ясованих питань. Дані щодо постраждалих, які оприлюднила Держслужба з надзвичайних ситуацій в області та поліція, дещо різняться: 21 і 18.

Також офіційна інформація з підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг» про те, що один з учасників ДТП – комбінатівський автобус – у момент зіткнення «рухався порожній» і в ньому не було нікого, окрім водія, суперечить даним ДСНС, де зазначають, що в автобусі перебувало три людини.

Окрім того, у ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підтвердили, що серед загиблих і постраждалих в ДТП є працівники комбінату, однак скільки їх, поки не повідомляють. За даними джерел Радіо Свобода, усі восьмеро загиблих у ДТП є працівниками металургійного гіганта, але на підприємстві цю інформацію поки не підтвердили.

Постраждалим обіцяють допомогу з лікуванням, а родинам загиблих – по 100 тисяч грошових виплат.

Порушень у маршрутці не було – мерія

Між тим у мерії Кривого Рогу запевняють, що маршрутне таксі, в якому загинули люди, рухалось без перевищення швидкості, транспортний засіб відповідав технічним нормам. Як зауважили в прес-службі Криворізької мерії з посиланням на відділ транспорту міськради, на момент зіткнення з автомобілем Mazda маршрутка рухалась зі швидкістю 46 кілометрів за годину. Мікроавтобус був пасажирським, а не переобладнаним з вантажного. За технічним паспортом, його місткість – 25 пасажирів, в момент аварії в салоні було 24 пасажири, запевнили в мерії.

Швидкість маршрутного таксі в момент, коли її вдарив легковий автомобіль, була 46 км/год

«Транспортний відділ Криворізького міськвиконкому повідомив, що передав у прокуратуру дані GPS контролю, який був встановлений на маршрутному таксі для контролю маршруту й швидкості руху. Швидкість маршрутного таксі в момент, коли її вдарив легковий автомобіль Mazda-6, була 46 км/год»,– йдеться повідомленні мерії Кривого Рогу.

Також у мерії поінформували, що передали слідчим відео з камери стеження, встановленої на будівлі школи № 4, вона зафіксувала рух автівки Mazda.

«Відео передане до прокуратури для визначення швидкості руху легкового автомобіля», – сказали в мерії.

Там також заявили: місцева влада забезпечила постраждалих, які перебувають у лікарні, необхідними медичними препаратами. Буде передбачена і допомога родинам загиблих.

Реакція соцмереж

Попри те, що міська влада Кривого Рогу запевняє, що порушень з боку водія маршрутного таксі не було, резонансна ДТП стала приводом для обговорення в соцмережах ситуації з громадським транспортом у Кривому Розі.

Наталія Буковшина, зокрема, на своїй сторінці у Фейсбуці пише про «битком набиті спрінтери і газельки», на яких криворіжцям у години пік доводиться добиратись на роботу.

Користувачі соцмереж також співчувають родинам загиблих і вимагають покарати винних.

18 квітня в Кривому Розі оголошене днем жалоби за загиблими в ДТП. На місці аварії вже провели слідчий експеримент.