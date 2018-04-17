У Кривому Розі ідентифікували всіх загиблих у ДТП – поліція

У Кривому Розі ідентифікували всіх вісьмох загиблих у ДТП. Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, усі вони – пасажири маршрутного таксі. Дітей серед них немає. Список загиблих поки не оприлюднюють. Встановлені також особи всіх постраждалих у ДТП.

Як поінформувала речниця обласної поліції Ганна Старчевська, із затриманим 67-річним водієм легкового автомобіля «Мазда» зараз проводять слідчі дії. За попередніми даними, він був тверезим. В аварії водій суттєвих ушкоджень не отримав. Відомо, що в момент ДТП в його машині перебував один пасажир.

«Водій легковика отримав незначні тілесні ушкодження. Їхав він разом з пасажиром. Стаття, за якою відкрите кримінальне провадження, передбачає до 10 років позбавлення волі. Найближчим часом йому буде, ймовірно, вручене повідомлення про підозру і в подальшому йому буде обиратись міра запобіжного заходу», – сказала Ганна Старчевська.

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобуса, який перевозив співробітників одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей».

За даними поліції Кривого Рогу, в результаті ДПТ загинули вісім людей. До лікарні загалом доправили 19 людей. Із них четверо зараз на амбулаторному лікуванні. Із 15, які залишились у лікарні, четверо перебувають у вкрай тяжкому стані в реанімації.