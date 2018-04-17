Мерія: маршрутка-учасник ДТП у Кривому Розі швидкість не перевищувала

Міська рада Кривого Рогу заявляє, що маршрутне таксі, в якому через ДТП вранці 17 квітня загинули пасажири, рухалося без перевищення швидкості, а сам транспортний засіб відповідав технічним нормам. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі Криворізької мерії з посиланням на відділ транспорту міськради.

Як заявили у міськраді, на момент зіткнення з автомобілем Mazda маршрутка рухалася зі швидкістю 46 кілометрів за годину. Зіткнення сталось на другій смузі проспекту Металургів, який є головною дорогою.

У мерії також зазначили, що маршрутне таксі марки «Мерседес» було пасажирським, а не переобладнаним із вантажного. За технічним паспортом, його місткість складає 25 пасажирів, в момент аварії в салоні було 24 пасажири.

У мерії заявляють, що місцева влада забезпечила постраждалих, які перебувають в лікарні, необхідними медичними препаратами. Буде передбачена і допомога родинам загиблих.

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобуса, який перевозив співробітників одного з підприємств Кривого Рогу.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей». Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Винуватця ДТП у поліції поки що не називали.

Раніше поліція повідомила про затримання водія автомобіля Mazda, одного із учасників ДТП, чоловіка 1950 року народження.

Як уточнили Радіо Свобода в Криворізькому відділі поліції, наразі з ним проводять слідчі дії. Чи вважає поліція його винуватцем ДТП, не повідомляють.

За даними поліції Кривого Рогу, в результаті ДПТ загинули вісім людей, шестеро з них уже ідентифіковані. До лікарні загалом доправили 19 людей. Із них четверо зараз на амбулаторному лікуванні. Із 15, які залишились у лікарні, четверо перебувають у вкрай тяжкому стані в реанімації.