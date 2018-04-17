У Кривому Розі оголошена жалоба за загиблими в ДТП

Влада Кривого Рогу Дніпропетровської області оголосила 18 квітня днем жалоби. Про це повідомляють місцеві сайти з посиланням на прес-службу Криворізького міськвиконкому.

17 квітня близько 5:53 сталася ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса, який перевозив співробітників металургійного заводу Arcelor-Mittal.

За офіційними даними, загинули вісім людей, госпіталізовані щонайменше 18, з них четверо – в тяжкому стані.

За фактом трагедії поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.