Трагедія в Кривому Розі: кількість жертв зросла

До восьми зросла офіційно підтверджена кількість загиблих у ДТП в Кривому Розі. Про це повідомляє сайт Національної поліції в Дніпропетровській області, який уточнює і число постраждалих – 18.

Водночас, за даними місцевого сайту «Перший криворізький», у лікарні померли ще дві жертви аварії, таким чином, число загиблих зросло до 10.

ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса, який перевозив співробітників металургійного заводу Arcelor-Mittal сталася 17 квітня близько 05:53.

На місці працюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

За фактом трагедії поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.