У ДТП в Кривому Розі загинули 7 людей, понад 10 поранені – поліція

У центрі Кривого Рогу зранку 17 квітня сталася ДТП, в якій загинули щонайменше сім людей, понад 10 були поранені. Про це повідомляє сайт поліції Дніпропетровської області.

«Повідомлення про ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса, який перевозив співробітників одного з підприємств м. Кривого Рогу (ідеться про металургійний завод Arcelor-Mittal – ред.), надійшло до поліції 17 квітня близько 05:53», – ідеться в повідомленні.

Подія сталася на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО, вказують у поліції. Зараз на місці працюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

За фактом трагедії поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.