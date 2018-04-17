ДТП у Кривому Розі: поліція встановила особи 6 загиблих

Поліція Дніпропетровської області повідомляє, що особи шістьох із восьми загиблих внаслідок ДТП у Кривому Розі встановили. Імен загиблих чи інших подробиць у поліції не наводять.

За даними правоохоронців, 15 потерпілих у ДТП перебувають у лікарні, із них четверо – у вкрай тяжкому стані.

У місцевому управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що загалом внаслідок зіткнення легкового автомобіля, пасажирського автобуса і маршрутного таксі поранена 21 людина.

«Загалом на момент зіткнення у легковому автомобілі перебувало дві особи, у пасажирському автобусі – три особи та у маршрутному таксі орієнтовно було 25 людей. Підрозділом ГУ ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання вирізано трьох людей із пошкоджених транспортних засобів, двоє з яких вже були загиблими. Врятована одна людина – водій маршрутного таксі», – йдеться в повідомленні ДСНС.

ДТП сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобуса, який перевозив співробітників одного з підприємств Кривого Рогу.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей». Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Про те, хто був винуватцем ДТП, поки що інформації немає.