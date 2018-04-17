У Кривому Розі поліція затримала водія легковика, одного з учасників ДТП

У Кривому Розі поліція затримала водія автомобіля Mazda, одного із учасників ДТП вранці 17 квітня, повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

За даними обласної поліції, затриманий – чоловік 1950 року народження.

Як уточнили Радіо Свобода в Криворізькому відділі поліції, наразі з ним проводять слідчі дії. Чи вважає поліція його винуватцем ДТП, не повідомляють.

«Слідство вирішить. Зараз працюють із водієм Mazda», – сказали Радіо Свобода в поліції Кривого Рогу.

За даними поліції Кривого Рогу, в результаті ДПТ загинули вісім людей, шестеро з них уже ідентифіковані – родичами і з допомогою документів, які вони мали при собі.

До лікарні загалом доправили 19 людей. Із них четверо зараз на амбулаторному лікуванні. Із 15, які залишились у лікарні, четверо перебувають у вкрай тяжкому стані, в реанімації.

ДТП сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобуса, який перевозив співробітників одного з підприємств Кривого Рогу.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей». Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Влада Кривого Рогу Дніпропетровської області оголосила 18 квітня днем жалоби.