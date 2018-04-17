Серед жертв ДТП у Кривому Розі є працівники «АрселорМіттал Кривий Ріг» – підприємство

У ДТП в Кривому Розі вранці 17 квітня загинули і постраждали працівники металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг». Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Їх точна кількість поки що не повідомляється.

За даними підприємства, зокрема, під час ДТП постраждав водій автобуса комбінату. Автобус якраз прямував за працівниками підприємства, щоб перевезти їх на роботу.

За даними з комбінату, «автобус рухався порожній, в ньому перебував лише водій».

Як повідомили на підприємстві, водій автобуса отримав травми, його прооперували в лікарні. Тест на вміст алкоголю в крові дав негативний результат, заявили на підприємстві.

У маршрутному мікроавтобусі, яке було учасником ДТП, також перебували працівники «АрселорМіттал Кривий Ріг», у них – травми різного ступеню тяжкості, підтвердили на підприємстві, однак кількість уточнюють.

Раніше в управлінні ДСНС в Дніпропетровській області зазначили, що загалом на момент зіткнення у пасажирському автобусі перебували три людини, в легковому автомобілі – дві, а в маршрутному таксі – орієнтовно 25 людей.

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобуса, який перевозив співробітників одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей».

Винуватця ДТП у поліції поки що не називали.

Раніше поліція повідомила про затримання водія автомобіля Mazda, одного із учасників ДТП, чоловіка 1950 року народження.

Як уточнили Радіо Свобода в Криворізькому відділі поліції, наразі з ним проводять слідчі дії. Чи вважає поліція його винуватцем ДТП, не повідомляють.

За даними поліції Кривого Рогу, в результаті ДПТ загинули вісім людей, шестеро з них уже ідентифіковані. До лікарні загалом доправили 19 людей. Із них четверо зараз на амбулаторному лікуванні. Із 15, які залишились у лікарні, четверо перебувають у вкрай тяжкому стані в реанімації.