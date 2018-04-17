ДТП у Кривому Розі: поліція заперечила дані про смерть ще двох постраждалих

У поліції заперечили інформацію про смерть ще двох постраждалих в ДТП у Кривому Розі. Про це повідомили у поліції кореспонденту Радіо Свобода.

Деякі місцеві ЗМІ повідомили про те, що у лікарні померли ще двоє постраждалих.

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобуса, який перевозив співробітників одного з підприємств Кривого Рогу.

Унаслідок ДТП загинули вісім людей. За даними джерел Радіо Свобода, усі 8 загиблих в ДТП – працівники «АрселорМіттал Кривий Ріг», однак на підприємстві офіційно цю інформацію не коментують.

До лікарні загалом доправили 19 людей, із 15 постраждалих у ДТП, які зараз перебувають у лікарні, четверо – у вкрай важкому стані, шестеро – у важкому, решта отримали травми середнього ступеню тяжкості. У постраждалих діагностовано переломи ребер та кінцівок, черепно-мозкові травми.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вирішило виділити по 100 тисяч гривень допомоги родинам працівників металургійного комбінату, загиблих в ДТП у Кривому Розі. Точна кількість загиблих працівників поки не повідомляється. Відомо, що вони їхали вранці на роботу, на першу зміну.