«Марш українського порядку» пройде Одесою на річницю 2 травня

До річниці трагічних подій в Одесі 2 травня відбудеться «Марш українського порядку» і два вшанування пам’яті загиблих – проукраїнських і проросійських активістів. Маршрут ходи націоналістичних організацій не буде перетинатися із проросійськими активістами, обіцяють організатори. Напередодні 2 травня Служба безпеки України затримала підозрюваного у ведені бойових дій проти української армії – він брав участь в подіях 2 травня на боці проросійського руху. Поліція обіцяє гарантувати безпеку – для організації участі правоохоронців в Одесу приїхав один з заступників міністра внутрішніх справ.

2 травня 2014 року одесити перемогли «русскій мір», тому цього дня треба не плакати, а відзначати перемогу. Саме так ставляться до подій в південноукраїнському місті організатори «Маршу українського порядку».

В четверту річницю подій планують пройти ходою активісти партій «Свобода», «Правий сектор» і «Національний корпус», а також громадської організації «Вуличний фронт». Вони запрошують й інші патріотичні організації. Планується, що учасників буде від півтора до двох тисяч.

Початок ходи заплановано на 18.00 – з парку імені Тараса Шевченка вони вирушать на Соборну площу. Саме там у 2014 році почалися зіткнення між проросійськими і проукраїнськими активістами і саме поблизу цієї площі загинули перші одесити – Ігор Іванов і Андрій Бірюков.

«Це була перемога одеситів на півдні України над «російським світом». 2 травня поставило крапку на намаганні Росії продовжити «російську весну» і якщо б не 2 травня, то в Одесі було б те ж саме, що зараз є в Донецьку і Луганську», – заявив заступник голови Одеської обласної організації ВО «Свобода» Костянтин Василець.

​Схожою є також думка представниці одеського обласного осередку «Правого сектору» Тетяни Сойкіної. Це день перемоги, а не пам’яті загиблих, заявила вона, а «якщо б не 2 травня, то Одеса би вже не була Україною».

Як розповів журналістам голова «Національного корпусу» в Одесі Олександр Дроздов, на 2 травня також очікується візит близько трьох сотень активістів «Національних дружин». Вони приїдуть з Києва, Дніпра та Харкова. Маршрут маршу організатори ще не узгоджували.

Цю ходу треба робити кожного року, вважає голова «Вуличного фронту» Демьян Ганул. Також треба проводити громадське розслідування щодо відповідальності чиновників і правоохоронців за те, що вони брали російські гроші.



Не всі патріотичні організації братимуть участь в ході​

Віталій Устименко, учасник подій 2 травня на боці проукраїнських активістів, каже Радіо Свобода, що, на його думку, краще б взагалі ніяких заходів цього дня в Одесі не проходило. Проте він підтримує конструктивний підхід націоналістичних організацій.

«Я, можливо, також приєднаюсь до маршу, проте наша організація, одеське представництво «Автомайдану», в ньому участі не бере. Але це конструктивний підхід незаангажованих правих організацій – вони не планують йти на Куликове поле, не планують тут збиратися. Замість цього пройдуть своїм маршрутом», – говорить громадський активіст.

Не планує брати участь й іншій проукраїнський активіст, Євген Рєзвушкін, – сьогодні він очолює організацію «Автомайдан-Одеса». Як він повідомив в коментарі Радіо Свобода, його організація братиме участь лише у щорічній церемонії вшанування – вона відбудеться о 19.00 на Грецькій площі.

Свою церемонію вшанування проведе і інша сторона – проросійські активісти Одеси. Сьогодні їх очолює політик Моріс Ібрагім. Вшанувальна церемонія відбудеться поблизу Дому профспілок, де 2 травня загинуло 38 проросійських активістів.

«2 травня 2018 року виповнюється 4 року трагедії або 1460 днів пам’яті. Закликаємо наших друзів в Україні і за кордоном підтримати флешмоб і відпустити чорні повітряні кульки «2 травня сумуємо. Одесити не заспокоються, поки їхня душа не на місті через викривлення істини», – написав Моріс в своєму «Фейсбуці».

Минулого року подібний флешмоб вже проходив на Куликовому полі, де й знаходиться Дім профспілок – досі не відремонтований після пожежі. На минулорічну річницю його «замінували». Також кілька представників націоналістичної організації C14 підходили тоді до проросійських активістів і питали їх про Крим, про допомогу воїнам АТО, а також співали гімн України.

Правоохоронців на вулицях буде більше двох тисяч – МВС

Охороняти громадський спокій на травневі cвята в Одесі буде більше двох тисяч правоохоронців, в тому числі 500 військовослужбовців Національної гвардії, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий. Він приїздив в Одесу 26 квітня, напередодні річниці подій.

«Ми маємо повне порозуміння та підтримку з боку СБУ. Також у головному управлінні Нацполіції буде діяти ситуаційний штаб. Звісно, що до роботи будуть долучені антиконфліктні групи та підрозділи оперативно-тактичного реагування», – заявив Яровий на брифінгу.

За його словами, підрозділи системи МВС Одеської області мають важливе завдання – «провести попереджувальну роботу та низку превентивних заходів перед річницею трагічних подій 2 травня». Зокрема, поліція хоче зустрітися з лідерами громадських організацій та запобігти провокаціям.

27 квітня Служба безпеки України затримали в Одеській області колишнього учасника подій 2 травня в Одесі на боці проросійських активістів. В 2015 році, за інформацією спецслужб, він «служив» в лавах проросійських бойовиків на Луганщині і брав активну участь в бойових діях. Служба тривала недовго, зазначають в СБУ, – через кілька місяців він повернувся до Одеської області. Тут його і затримали – підозрюваного у створенні терористичного угрупування взяли під варту.

2 травня 2014 року на марш футбольних фанатів і проукраїнських сил у центрі Одеси напали проросійські активісти з вогнепальною зброєю. Були вбиті шість людей-учасників маршу. Згодом проукраїнські демонстранти зібралися вже на нову демонстрацію і рушили на площу Куликове поле, де був розташований наметовий табір проросійських активістів.

Проросійські активісти й їхні прихильники сховалися в будівлі Будинку профспілок. Обидві сторони кидали одна в одну пляшки з займистою рідиною. Внаслідок пожежі, що виникла в будинку, при спробах вистрибнути з нього і внаслідок застосування проросійськими активістами вогнепальної зброї там загинули ще 42 людини з обох сторін конфлікту. Також у перебігу протистоянь того дня було поранено близько 200 людей.