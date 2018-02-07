В Одесі активіст Стерненко заявляє про напад

В Одесі громадський активіст Сергій Стерненко заявляє про здійснення нападу на нього ввечері 7 лютого.

Як повідомив він на своїй сторінці в Facebook, це сталося біля будинку, в якому він проживає. Також він оприлюднив фото різаної рани на нозі й синців на обличчі.

У поліції інцидент наразі не коментують.

Від грудня Стерненко перебуває під 60-денним нічним арештом у справі про нібито розповсюдження ним наркотичних речовин. Звинувачення він вважає сфабрикованими і пов’язує з подіями в Міському саду Одеси, де 18 листопада 2017 року стався конфлікт між учасниками акції проти забудови території Літнього театру і співробітниками поліції.Зокрема, начальник регіонального управління Національної поліції Дмитро Головін тоді отримав травму голови. У поліції стверджували, що винен Стерненко. Однак надати суду докази слідство не змогло.

Чергове судове засідання має відбутися 8 лютого в Київському районному суді Одеси. За вимогою прокуратури суд вирішив, що засідання пройде в закритому режимі, без участі громади та преси.

У листопаді 2017 року Сергій Стерненко брав участь у протесті проти концерту в Одесі російського артиста Костянтина Райкіна. У результаті виступ актора, який підтримав анексію Криму, в Одесі не відбувся.