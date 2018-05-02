Одеські націоналісти вперше провели марш перемоги на 2 травня

В Одесі на четверту річницю подій 2 травня в південноукраїнському місті пройшов Марш українського порядку і вшанування загиблих активістів з обох сторін. Акції проросійських і патріотичних активістів не перетиналися ні в часі, ні у маршрутах, але націоналісти приходили до опонентів «в гості». Увечері поблизу маршу затримали людину із предметом, схожим на гранату. Днем раніше столичні прикордонники не пропустили в Україну проросійських журналістів – громадян Чехії, Італії і Росії.

Чотири роки минуло від трагічних подій 2 травня в Одесі – спочатку в зіткненнях в самому центрі міста загинули двоє проукраїнських активістів, Ігор Іванов і Андрій Бірюков, а потім в Будинку профспілок – 46 проросійських активістів.

Іванова і Бірюкова застрілили з автомату Калашникова – один із «куликовців», проросійських активістів, стріляв по натовпу зі схожої зброї. В Будинку профспілок на Куликовому полі більшість загинула від пожежі. Деякі – від отриманих від падіння травм і вогнепальних поранень. Кожного року і на Куликове поле, і на вулицю Преображенську, де загинув Іванов, одесити приносять квіти і згадують загиблих

У 2018 році заходи пам'яті почалися з Куликового поля – раніше кожного року в поліцію телефонували із сигналом про мінування Будинку профспілок. Цього року поліція відігнала активістів від будівлі тільки на кільки хвилин – через сигнал про підозрілий предмет у квітах.

Близько третьої години на Куликовому полі пройшов традиційний флешмоб і молебень – у повітря відпустили чорні повітряні кульки із надписом «Одеса. 2 травня. Пам’ятаємо». Впродовж дня до «куликовців» підходили представники різних патріотичних організацій, в тому числі лідер ГО «Вуличний фронт» Дем’ян Ганул і керівник ГО «Небайдужі» Сергій Стерненко. Разом із Стерненком до них підходив і Назарій Кравченко – заступник голови партії «Національний корпус».

Дві кримінальних справи за день – нанесення легких тілесних ушкоджень і тероризм

Не обійшлося без бійки – поблизу проходу до Куликового поля виникла бійка між одним із активістів-патріотів і молодим чоловіком, який приніс квіти до Будинку профспілок. Як повідомив журналістам голова Національної поліції Одеської області Дмитро Головін, патріот кілька разів вдарив опонента в ділянку обличчя. Поліція відкрила кримінальну справу. Загалом порядок у центрі міста впродовж дня забезпечувало близько двох с половиною тисяч правоохоронців – поліцейських і національних гвардійців.

«Станом на 15:30 на площу пройшло майже дві тисячі людей. Зараз тут перебуває до 300 із них. Все доволі демократично, кожний висловлює свою думку. Поліція буде працювати і до півночі, і більше, якщо це буде потрібно», – наголосив Головін.

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Увечері в центрі міста відбулася акція націоналістів – Марш Українського порядку . Організаторами виступили партії «Свобода», «Правий сектор» і «Національний корпус», а також громадські організації «Національні дружини» і «Вуличний фронт». Акцію проводили вперше, але її хочуть зробити регулярною.

Головне гасло акції – 2 травня не день жалоби, а день перемоги над «русским миром». Відзначити свято зібралися активісти з багатьох українських міст – Харкова, Миколаєва, Дніпра, Києва та інших.

Під час маршу поблизу місця проходження колони націоналістів поліція затримала чоловіка, в якого був предмет, схожий на бойову гранату. Справу буде розслідувати обласне відділення Служби безпеки України – на думку поліцейських слідчих, чоловік готував терористичний акт.

У марші, за підрахунками поліції, взяли участь близько тисячі людей – більшість із них партійні і громадські активісти, але й були і пересічні громадяни. Наприкінці маршу, замість того, щоб повернути на Грецьку площу, де мав розпочатися молебень у пам’ять загиблих, активісти повернули на Преображенську, де в 2014 загинув Ігор Іванов. Там учасників маршу чекав лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок.

Врешті-решт молебень пройшов без активістів із маршу.

​В Україну не пустили трьох журналістів – ДПСУ

Напередодні,1 травня, Державна прикордонна служба України не пропустила через кордон кількох журналістів – громадян Чехії, Італії і Росії. Як повідомляє прес-служба відомства, усі троє прямували в Одесу працювати на 2 травня.

Європейців не пропустили через кордон в аеропорту «Бориспіль» на підставі інформації від інших правоохоронних органів. Громадянин Італії працював фотографом на окупованих територіях Донбасу і виступав на сепаратистському «ЗМІ» «Оплот ТВ», а матеріали чеського журналіста про українські події правоохоронці вважають брехливими.

Прикордонники не пропустили також російського громадянина – він приїхав в Україну з двома дітьми як представник приватної компанії, але правоохоронці впізнали в ньому політичного оглядача одного з російських видавництв. Усіх іноземців повернули зворотними рейсами.

2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими активістами. Вони почалися з нападу озброєних бойовиків на учасників маршу «За єдину Україну». Перші загиблі з числа проукраїнських мітингувальників померли від кульових поранень. Деякі «антимайданівці» стріляли зі стрілецької зброї під прикриттям міліції.

Обидві сторони зводили барикади, закидали опонентів бруківкою і «коктейлями Молотова».

Після цього епіцентр подій перемістився на Куликове поле, де було встановлено наметове містечко «антимайдану». Прихильники сепаратистів сховалися в Будинку профспілок, деякі з них стріляли з даху будівлі. Через «коктейлі Молотова», які кидали обидві сторони, в Будинку почалася пожежа. У той день загинуло 48 одеситів – більшість із боку «антимайдану», травми отримало понад 200 осіб.