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09 Лютий 2018, Київ 07:34
Відео

Били чимось схожим на биту – Стерненко про обставини свого побиття (відео)

Били чимось схожим на биту – Стерненко про обставини свого побиття (відео)
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В Одесі громадський активіст Сергій Стерненко заявляє про здійснення нападу на нього увечері 7 лютого. За його словами, це сталося біля будинку, в якому він проживає. У поліції інцидент наразі не коментують. Від грудня Стерненко перебуває під 60-денним нічним арештом у справі про нібито розповсюдження ним наркотичних речовин. Звинувачення він вважає сфабрикованими. У листопаді 2017 року Сергій Стерненко брав участь у протесті проти концерту в Одесі російського артиста Костянтина Райкіна. У результаті виступ актора, який підтримав окупацію Криму, в Одесі не відбувся.

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