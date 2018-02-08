В Одесі громадський активіст Сергій Стерненко заявляє про здійснення нападу на нього увечері 7 лютого. За його словами, це сталося біля будинку, в якому він проживає. У поліції інцидент наразі не коментують. Від грудня Стерненко перебуває під 60-денним нічним арештом у справі про нібито розповсюдження ним наркотичних речовин. Звинувачення він вважає сфабрикованими. У листопаді 2017 року Сергій Стерненко брав участь у протесті проти концерту в Одесі російського артиста Костянтина Райкіна. У результаті виступ актора, який підтримав окупацію Криму, в Одесі не відбувся.