Одеський активіст Сергій Стерненко смертельно поранив у сутичці людину – каже, це була самооборона

В Одесі третій за півроку напад на громадського активіста Сергія Стерненка, але цього разу активіст дав відсіч – один із двох нападників помер від ножових поранень. Принаймні так звучить його версія нічних подій. Колишній керівник одеського осередку «Правого сектору» перебуває в лікарні – в нього на руці доволі сильний розріз від ножа. Поліція затримала другого нападника, який також отримав поранення, провина кожного з учасників інциденту буде встановлюватися окремо. Адвокат Стерненко каже, що нападників було більше – три або чотири. У поліції ж наполягають – принаймні частину ударів активіст наніс загиблому вже тоді, коли той намагався втекти. Сам активіст тепер стверджує, що ніж взагалі відібрав у нападників.

На активіста Сергія Стерненка напали близько опівночі 25 травня. Разом зі своєю дівчиною Наталією Усатенко він повертався додому. Відбившись від нападників, яких було, за його словами, двоє, голова громадської організації «Небайдужі» запустив трансляцію в соціальні мережі «Фейсбук» – по руці в нього текла кров, а біля ніг лежав один із нападників. У перші хвилини той ще рухався і стогнав, намагаючись притиснути велику рану в животі.

«Скажи, що людина помирає, просто помирає, це терміново, – говорить Сергій, поки його дівчина викликає «швидку». Потім продовжує. – Я не знаю, чим йому допомогти». Вони разом чекають медиків і поліцію і активіст розповідає чоловіку, який підійшов до нього, що трапилось.

«Я йду і бачу, що назустріч мені йдуть два силуети. Я про всяк випадок дістав ніж. Вони проходять повз мене і на мене стрибають. Я почав захищатися», – говорить Стерненко. Його дівчина додає, що нападники розбіглися в різні сторони і тоді Стерненко побіг за одним, а Наталія – за іншим.

Пізніше на місце подій під’їхала швидка – вони надали допомогу постраждалому активісту і відвезли його в лікарню. У нападника лише перевірили пульс – на момент приїзду поліції і журналістів той уже помер.

​Подібні дії можуть кваліфікуватися як ненадання допомоги й залишення в небезпеці – 135 стаття Кримінального кодексу України, каже провідний консультант начальника головного управління Національної поліції Руслан Форостяк.

«Ніхто до нього не підійшов, не поцікавився станом його здоров’я. Це стосується і очевидців, і свідків. Але чи будуть їх притягувати до відповідальності, визначать пізніше», – заявив Руслан Форостяк у коментарі журналістам.

Про причини конфлікту в поліції поки не говорять

Імена обох нападників встановлені, повідомив Форостяк. Загиблий 1989 року народження був військовослужбовцем 25-ї бригади Збройних сил України, проходив в армії лише строкову службу. Другого було затримано, коли він звернувся в лікарню із ножовими пораненнями. Допомогу йому надали амбулаторно, після чого відвезли в поліцію. Зараз нападник дає свідчення щодо інциденту. Про причини конфлікту й сутички в поліції не повідомляють.

Як розповіло Радіо Свобода джерело, близьке до перебігу розслідування, спочатку під час сутички Стерненко наніс ножові удари одному нападнику, а потім побіг за іншим. «Активіст покликав нападника, той зупинився і обернувся. Почалася ще одна сутичка, під час якої Сергій наніс колотий удар під серце і різаний в живіт. Руку він собі порізав сам, коли наносив удари», – розповіли в поліції. Саме другий нападник і помер поблизу місця нападу. На місці сутички знайшли тільки один ніж, ще одну зброю шукали, але марно.

На місце події вночі виїжджав начальник головного управління Національної поліції Дмитро Головін. Пізніше в коментарі для ЗМІ він зазначив: у результаті нападу Стерненко отримав поріз лівої руки і струс головного мозку.

«На місці подій було виявлено молодого чоловіка з колото-різаними ранами. В ході оперативних заходів встановлена ще одна особа, яка також мала колото-різану рану, і була доставлена у відділок поліції», – заявив Головін. Поліція також оприлюднила оперативну зйомку, на якій можна побачити складний ніж у крові, кров на асфальті і порізаний або зірваний з руки годинник.

Напад готували до чотирьох осіб – адвокат Стерненка

Нападників було більше – три або чотири людини, говорить адвокат Стерненка Вадим Оксюта. Це стверджують свідки, заявив він у коментарі Радіо Свобода. Поки що нікому не висунута підозра, нічого не інкримінують поки що і самому Сергію Стерненку.

Сергій звертався за державною охороною і після першого нападу, і після другого, але йому відмовляли

«Ці двоє стояли в арці, їм дали сигнал на машині, і вони побігли. Важко сказати, хто за цим стояв, є кілька версій. Це міг бути і Едуард Панченко, що зараз сидіть у СІЗО і проти якого Сергій виступав. Це може бути і політична розправа. Сергій звертався за державною охороною і після першого нападу, і після другого, але йому відмовляли», – розповів Оксюта.

Адвокат наполягає – обвинуватити Стерненка у перевищенні необхідної самооборони, ба більше, вбивстві – неможливо. Усі поранення, наполягає Оксюта, нападник отримав під час сутички, а не тоді, коли Сергій за ним побіг.

На офіційній сторінці громадської організації, яку зараз очолює Стерненко, з’явилася інша інформація – у пості йдеться про те, що активіст відібрав ніж у нападників. Це не збігається із тим, що говорив сам активіст у відеотрансляції вночі. Зараз відео видалене із соціальних мереж, але є в розпорядженні Радіо Свобода.

На Сергія Стерненка вже двічі нападали майже на тому ж місці – 1 травня вистрілили із травматичного пістолета в потилицю, а 7 лютого намагалися побити. Дівчина Сергія Наталія каже, що нещодавно їм погрожували, намагалися вломитися в квартиру. Незважаючи на це, охорону поліція Стерненку не надавала до нинішнього інциденту. Зараз разом із ним у лікарні перебувають працівники поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактами умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч.1 ст.122 Кримінального кодексу), замаху на вбивство (ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу) і умисного вбивства (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу). Правоохоронці розглядають декілька версій події, не виключать і «політичне» підґрунтя замаху. Слідство триває, в поліції обіцяють оприлюднити хронологію подій уже незабаром.