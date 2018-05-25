Поліція не відкидає версії замовного нападу на одеського активіста Стерненка

Поліція розглядає усі версії інциденту з одеським активістом Сергієм Стерненком – від побутового конфлікту до спланованого замовного нападу.

«Обов’язково буде враховано і ту обставину, що цей інцидент з громадським активістом – вже не перший. Серед інших версій – хуліганські мотиви, корисливі мотиви, побутовий конфлікт чи якісь інші. Також буде розглядатися і та, що напад на громадянина Стерненка міг бути спланованим і замовним», – заявив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він додав, що про остаточну версію можна буде говорити після дослідження усіх обставин і хронології цієї події.

За словами представника поліції, слідчі вже звернулися до суду для отримання ухвали на проведення низки експертиз, зокрема, дактилоскопічного, молекулярно-генетичного досліджень.

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Інцидент стався близько 23:00 в Одесі на Фонтанській дорозі біля будинку колишнього керівника міського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка. Коли активіст повертався додому із дівчиною, на нього напали двоє невідомих. Зав’язалася бійка, в ході якої Стерненко отримав чисельні удари по голові, а також ножове поранення руки, а сам встиг вдарити одного із нападників ножем у живіт. Від отриманої травми чоловік помер до прибуття швидкої допомоги. Його спільник з місця події втік.

Поліція кваліфікувала інцидент з Стерненком за трьома статтями Кримінального кодексу України, найтяжчою з яких є «умисне вбивство» (частина 1 статті 115). Також ідеться про «замах на вбивство» (ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115) та «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» (ч.1 ст.122).

Це вже третій замах на Стерненка за останні три місяці. 1 травня в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко. Перший напад стався 7 лютого, тоді активіст отримав декілька ударів по голові, а також різану рану руки.