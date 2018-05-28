Поранений активіст Стерненко перебуває в лікарні без охорони – Найєм

Поранений в інциденті 24 травня в Одесі громадський активіст Сергій Стерненко перебуває в київській лікарні без охорони. Про це повідомив депутат Верховної Ради Мустафа Найєм, який увечері 27 травня відвідав Стерненка.

«У справі є моменти, які відверто турбують. По-перше, після трьох замахів Сергій лежить без охорони. За його словами, після перших двох він уже звертався в поліцію, але охорону йому так і не виділили. До Києва його супроводжували двоє співробітників, які знялися з поста на наступний день після операції», – вказав Найєм.

«По-друге, пройшло три дні з моменту інциденту, і в справі досі немає ні підозрюваних, ні затриманих. Другий нападник відпущений на свободу в статусі свідка і теоретично в будь-який момент може сховатися від слідства. Не пред’явили підозру і самому Сергію. Тобто в справі в принципі немає кваліфікації дій учасників. З огляду на те, що йдеться про вбивство… це, м'яко кажучи, викликає подив», – додав депутат і також сказав про наявність «особистого конфлікту з главою поліції і прокурором Одеської області».

Сам Стерненко у відеозверненні теж звернув увагу на це і заявив, що клопотатиме про зміну підслідності справи.

«Пан Головін, начальник поліції Одеської області, який зараз керує слідством по замаху на мене, є потерпілим у тому ж кримінальному провадженні, де я є підозрюваним. Я сумніваюся в тому, що ці люди можуть бути неупередженими щодо розслідування інциденту з нападом на мене», – вказав Стерненко і додав, що просить «передати матеріали для здійснення досудового розслідування в будь-який інший регіон України, крім Одеси, тому що ті люди, які сьогодні в Одесі очолюють правоохоронну систему, робили все, щоб цей напад відбувся».

«Вони не надавали мені охорону, вони ігнорували мої звернення, вони не розслідували попередні напади, і я не хочу, що ці люди і надалі якимось чином впливали на мою долю», – сказав активіст.

Увечері 27 травня Стерненко також повідомив, що за допомогою друзів потрапив до Києва, оскільки, за його словами, лікарі в Одесі ще 25 травня виписали його з лікарні, незважаючи на проблеми зі здоров’ям.

У поліції 25 травня заявили, що розглядають усі версії інциденту з одеським активістом Сергієм Стерненком – від побутового конфлікту до спланованого замовного нападу. За словами представника поліції, слідчі вже звернулися до суду для отримання ухвали на проведення низки експертиз, зокрема, дактилоскопічного, молекулярно-генетичного досліджень.

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Інцидент стався близько 23:00 в Одесі на Фонтанській дорозі біля будинку колишнього керівника міського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка. Коли активіст повертався додому із дівчиною, на нього напали двоє невідомих. Зав’язалася бійка, в ході якої Стерненко отримав чисельні удари по голові, а також ножове поранення руки, а сам встиг вдарити одного із нападників ножем у живіт. Від отриманої травми чоловік помер до прибуття швидкої допомоги. Його спільник з місця події втік.



Поліція кваліфікувала інцидент з Стерненком за трьома статтями Кримінального кодексу України, найтяжчою з яких є «умисне вбивство» (частина 1 статті 115). Також ідеться про «замах на вбивство» (ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115) та «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» (ч.1 ст.122).

Це вже третій замах на Стерненка за останні три місяці. 1 травня в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко. Перший напад стався 7 лютого, тоді активіст отримав декілька ударів по голові, а також різану рану руки.