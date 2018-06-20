Притягнути деяких замовників нападів на одеських активістів до відповідальності майже неможливо – поліція

Розслідувати криваві події із одеським активістом Сергієм Стерненком будуть київські слідчі. Наприкінці травня в результаті бійки активіст зазнав ножового поранення і сам поранив двох людей – один з них помер на місці. Протягом року в Одесі нападали ще на трьох активістів – перша справа вже передана в суд, слідство ще щодо двох випадків триває. Щонайменш двоє з чотирьох потерпілих не задоволені ходом слідства – кажуть, поліція не шукає замовників. Проте правоохоронці наполягають: працюють ефективно, враховуючи усі обмеження і юридичні аспекти.

Через численні звернення, в тому числі від народних депутатів, і з метою забезпечення ефективної роботи розслідувати замах на колишнього активіста «Правого сектору» Сергія Стерненка будуть працівники Головного слідчого управління Національної поліції в Києві. Про це у вівторок повідомила низка ЗМІ із посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України. Про рішення стало відомо лише цього дня, ще в понеділок сам Стерненко в коментарі Радіо Свобода заявляв, що слідством займаються одесити.

«Наразі я є потерпілим в одному з трьох кримінальних проваджень за фактом подій 24 травня, але мені відмовили у доступі до матеріалів справи. Є ще два кримінальні провадження, за фактом загиблого і за фактом заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Теоретично в них може буде оголошена підозра. Можливо, буде і перекваліфікація справи», – розповів Стерненко Радіо Свобода. Він каже, що з ним проводили лише одну слідчу дію – допитували в день подій.

У ніч із 24 на 25 травня між Стерненком і двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої одна людина загинула, інші зазнала тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Був поранений і сам Стерненко, який стверджує, що на нього напали. Обставини справи, про які було відомо в ці дні, викладено в матеріалі Радіо Свобода.

Для Стерненка це був уже третій напад на нього – на початку травня в нього стріляли з травматичної зброї, взимку намагалися побити. В поліції перебіг слідства за останнім епізодом майже не коментують. За словами радника головного управління Національної поліції в Одеській області Руслана Форостяка, після закінчення слідства він буде наполягати на оприлюдненні якомога повнішої хронології, бо справа набрала великого суспільного резонансу.

«Щодо останнього нападу, 24 травня, все ще ведуться слідчі дії. Вони мають дати хронологію подій, яким чином, хто і кому завдав тілесних ушкоджень. Якщо в діях будуть ознаки правопорушень, їм будуть оголошені підозри. Трохи затягнули судово-медичну експертизу, вона мала прийти ще кілька днів тому. Буде встановлена об’єктивна картина тієї ночі», – каже Форостяк Радіо Свобода.

Розслідуючи другий замах на Стерненка, поліція вже встановила не тільки посередника, якому заочно оголошена підозра, але й замовника, який перебуває зараз у місцях позбавлення волі. Виконавця замаху, який стріляв в активіста, затримали на місці події.

В Одесі напали на активіста з громадської ради НАБУ

Близько двох тижнів тому, 5 червня, невідомі напали на іншого одеського активіста, Віталія Устименка. Він нещодавно виграв вибори до ради громадського контролю НАБУ. Двоє людей спортивної статури чекали його поблизу виходу з офісу одеської філії «Суспільного телебачення», де Устименко донедавна працював. Його почали бити, повалили на землю, а коли побачили людину, яка бігла на допомогу активістові, втекли. «На прощання» нападники вдарили Устименка ножем у стегно. Бійка тривала близько 15 секунд, пригадує активіст.

«Я нещодавно зіткнувся із прокурором Одеської області Олегом Жученком на одному з київських публічних заходів, де я був як член громадської ради НАБУ. Я почав його пресувати на тему нападів на активістів, і він мені заявив, що моя справа майже розкрита і вони майже спіймали нападників. Це все, що я знаю», – розповів Устименко Радіо Свобода. Відомо, що нападників намагалися зловити по гарячих слідах, але це не вдалось.

Сам він нападників ніколи раніше не бачив, каже активіст. В результаті бійки в нього діагностували, в тому числі, струс мозку і ножову рану стегна, але зараз його більш за все турбують побиті ребра. Формулювання поліції «побили з метою провокації» він відкидає.

«Кваліфікація ушкоджень Віталія Устименка дає можливість замовникові уникнути відповідальності. Експертиза встановила в нього тільки легкі тілесні ушкодження. Нападники робили це навмисно, щоб, якщо їх спіймають, вони могли пояснити напад особистою неприязню», – стверджує Руслан Форостяк.

Майже рік тому побили колишнього військового волонтера

11 вересня 2017 року на одній з центральних вулиці Одеси напали на колишнього волонтера, а нині заступника голови міської організації «Народного руху України» і помічника народного депутата Аліну Радченко. На вулиці до неї ззаду підійшов чоловік і вдарив жінку так сильно, що та вдарилася обличчям об стіну.

«Слідство ідентифікувало посередника, який дав гроші, і нападника, який мене вдарив по голові. В матеріалах справи є сума грошей, є їхні імена, адреси і таке інше. Але ці люди не затримані і не оголошені у розшук. Поліція активно використовувала радіорозвідку, і двох із трьох людей вони встановили, замовника не встановили. Цих двох людей я особисто не знаю», – розповіла Радченко.

Очевидець, який наздогнав нападника, виявився правоохоронцем. Як можна побачити на відео з камер спостереження, він кілька разів вдарив нападника і намагався його затримати, але той втік. Радченко каже, що очевидець почув від нападника: «вона це заслужила».

Обурення в активістки викликають обвинувачення, які інкримінують нападникові – спробу заволодіння чужим майном і незавершений злочин. Вона вимагає кваліфікувати цей напад як напад на журналіста – свої громадські розслідування екс-волонтер передає в одеську телекомпанію «Круг». Поліція пояснювала ці обвинувачення можливістю отримувати таким чином дозвіл і можливість прослуховувати телефони підозрюваних.

Сама Радченко пов’язує напад зі своєю професійною діяльністю. Вона каже, що її начальник, народний депутат Віктор Кривенко тоді якраз почав займатися проблемою забудови аеродрому «Шкільний». Розголошувати прізвища нападника і посередника Радченко не може через таємницю слідства, але наголошує: вони добре відомі поліції, проте їх не затримують.

У поліції, знову ж таки, майже не коментують перебіг слідства щодо Радченко, проте наголошують: встановлені не тільки особи нападника і попередника, але й мотив. За даними слідства, він не має стосунку до громадської діяльності активіста, каже Форостяк.

«Слідчі встановили, що своїми репортажами вона не становить загрози для фінансових груп, що стоять за подіями на аеродромі «Шкільний» і на заводі «Краян». Це, до речі, дві різні групи. Є версія слідства стосовно того, яка саме діяльність активіста стала причиною нападу, але Радченко ця версія не задовольнила, вона пов’язує замах виключно із журналістською діяльністю», – каже Форостяк. В поліції є оперативна інформація щодо замовника нападу, але, як і з Устименком, через легкі тілесні ушкодження потерпілої замовник може легко уникнути відповідальності, розповідає радник.

Рік тому побили активіста: вона називає це замовленням, поліція – помилкою виконавця

Але перший напад, що сколихнув одеську громадськість, стався рік тому – 24 червня 2017 року невідомий жорстоко побив активістку Світлану Підпалу. Вона входить до групи розслідування трагічних подій 2 травня, моніторить судові процеси і бореться проти незаконної забудівлі. Вона пов’язує напад із своєю громадською активністю, зокрема статтями проти забудови одеського узбережжя.

За два тижні до нападу вона оприлюднила фотографії і відеозаписи, які доводили незаконні, як вона каже, будівельні і днопоглиблювальні роботи на одному з пляжів Одеси. Це тільки перша частина, мала б бути друга, розповіла Підпала Радіо Свобода, але через напад текст вона так і не написала – досі лікується від травм.

«Через будівельні роботи компанії «Грінвуд» руйнувався схил Чкаловського пляжу. Я телефонувала заступникові міського голови Петрові Рябоконю, зустрічалася із ним і вимагала, щоб вони виїжджали на перевірки. Вони погодилися. Я тоді ще скаржилася на гарячу лінію Кабінету міністрів і в Чорноморську екологічну інспекцію», – пригадує активіст, яка пізніше брала участь в акціях протесту.

Поліція провела багато слідчих дій щодо виконавців, каже Підпала, але пошук замовників і навіть посередників проводити не стали. Протягом двох місяців правоохоронці спіймали обох нападників – і того, хто бив Світлану, і того, хто його чекав. Другий сьогодні проходить у тій справі свідком, каже Підпала.

«В мене зафіксували легкі тілесні ушкодження, тому що я не могла лягти в лікарню – не було з ким залишити дітей. Фактично я лікувалася від струсу мозку, але експертиза, як правило, не діагностує струс, якщо ти не лягаєш у лікарню хоча б на добу», – розповідає активіст.

За версією слідства, нападник переплутав її зі своїм роботодавцем, але Підпала не розуміє, чому він тоді не звернувся до неї на ім’я. Перед тим, як бити, він покликав її: «Жінко!». В нападника вже є кілька судимостей за серйозні злочини, але за легкі тілесні ушкодження йому погрожує хіба що штраф. Пошуки замовника злочину виділили в окреме провадження, але штовхати слідство – це марнувати час, каже Підпала. Зараз вона займається справою табору «Вікторія».

«Справу про напад передали в суд наприкінці минулого року, нападник зараз перебуває на підписці про невиїзд. Я також подала позов на компенсацію моральної і матеріальної шкоди на 50 тисяч гривень. Суддя, який розглядав справу, ухвалив рішення про слухання в повному обсязі, тобто викликати на засідання усіх свідків, всіх слухати. Але потім цей суддя звільнився, і зараз все треба починати спочатку. На нового суддю справу ще не розподілили», – каже Підпала.

Радник поліції Руслан Форостяк каже Радіо Свобода, що розкрити напад на Світлану Підпалу було справою честі для правоохоронців, зокрема встановити замовника. До її громадської діяльності напад не має ніякого стосунку, наполягає він.

«Справі про замовні побиття вимагають досить багато часу і серйозного комплексу слідчих дій – і негласні слідчі дії, і прослуховування телефонів. Кваліфікація нападу не дала можливості залучити весь комплекс слідчих дій, але слідчі обійшли всі камери вуличного спостереження. Майже через три місяці слідчі дії дали свій результат – встановили замовника. Він не мав стосунку до особи Підпалої чи її діяльності. Як з’ясувалося, її нібито переплутали із іншою особою. Активіст схожа зовні на ціль і, крім того, стояла поблизу об’єкту інфраструктури, до якого є питання в кримінальних прошарків», – розповідає Форостяк. Знову ж таки, притягнути замовника до відповідальності неможливо через легкі тілесні ушкодження, які інкримінуються нападникові.

Мотиви нападів різні, потерпілих об’єднує лише громадська діяльність – підполковник кримінального розшуку у відставці

Єдине, що об’єднує всі ці напади, – це громадська активність потерпілих, хоча мотиви нападів дуже різні, каже Радіо Свобода підполковник кримінального розшуку у відставці Владислав Сердюк.

«Поліція дуже активно взялась за розслідування нападу на Підпалу, тому що на неї, на відміну від Стерненка чи Устименка, в поліції немає образ, вона доволі поміркований діяч. Правоохоронці швидко знайшли нападників, але на цьому зупинилися, хоча це було явне замовлення», – каже Сердюк.

За його інформацією, нападникові замовили саме Підпалу – вона була одним з організаторів акції проти забудови пляжів, а також від свого імені звернулася до поліції із проханням відкрити кримінальне провадження стосовно незаконних дій на узбережжі.

«Саме вона написала цю заяву, і через кілька днів її б’ють. Зв’язок, як на мене, очевидний. Саме так із нападом на Устименка – він проводить акції щодо узбережжя, і це зачіпає інтереси фінансово-політичної групи, з якою пов’язаний чинний міський голова Геннадій Труханов. Якщо серйозно розслідувати, можна вийти на деяких представників міської влади», – каже Сердюк.

І міський голова, і депутати заперечували свою можливу роль в нападах, втім, Геннадій Труханов неодноразово критикував діяльність громадської організації «Зелений лист», активістом якої також є Підпала.

Якщо говорити про напади на Стерненка, це міг бути такий собі Едуард Панченко, продовжує Сердюк. Це колишній міліціонер, який, за словами Стерненка, хотів вступити до «Правого сектору». З 2016 року Панченко перебуває у слідчому ізоляторі – його заарештували за зґвалтування і замах на вбивство. Стерненко неодноразово ходив на судові засідання, де розглядалася справа Панченка, і вимагав, щоб того і далі утримували під вартою. Втім, теоретично це можуть бути і власники нічних клубів, яким Стерненко зривав концерти.