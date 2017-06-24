Поліція розслідує напад на громадську активістку в Одесі

В Одесі поліція почала розслідування за фактом нападу на громадську активістку, учасницю експертної комісії «Група 2 травня» Світлану Підпалу. Як повідомив у Facebook радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк, відкрито кримінальне провадження за статтею 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

«Всі розуміють, як важливо встановити причетних осіб, а головне – мотиви. Зараз проводяться невідкладні слідчі дії. Просто зараз оперативно-слідча група вилучає відео з камер району, де стався напад», – указав Форостяк.

За даними активіста Владислава Балинського, «на Світлану чатували двоє». «Один залишився за кермом заведеного мопеда, другий спочатку покликав, потім схопив за руку, розвернув і забризкав обличчя з балончика. Потім заштовхав у кут арочного в'їзду і почав бити кулаками по обличчю», – повідомив Балинський.

За його словами, коли Підпала впала, нападник разом зі спільником зник на мопеді в невідомому напрямку, а потерпілу доставили до лікарні. За попередніми даними, у Підпалої закрита черепно-мозкова травма, забій м’яких тканин і окістя лобової частини голови, велика гематома.

Світлана Підпала є активною учасницею незалежного розслідування, яке проводить громадська комісія «Група 2 травня», створена в 2014 році після масових заворушень, що призвели до загибелі 48 осіб. Підпала також активно бере участь у різних акціях проти знищення зелених зон та проти забудови узбережжя Чорного моря в Одесі.