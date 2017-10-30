Одеса: винних у конфлікті між військовими і будівельниками не встановили, але будівництво зупинили

Військова прокуратура розслідує порушення військового статуту під час недільної спроби будівельників побудувати новий паркан поблизу паркану військової частини. Військові назвали це спробою рейдерського захоплення, проте в поліції говорять – необхідні документи для будівельних робіт на суперечливій території у підприємців є. Військові наполягають, що документів не бачили, а коли побачать, то будуть подавати до суду – боротися за свою територію.

До конфлікту на одеському військовому аеродромі «Шкільний» підключилася військова прокуратура – слідчі будуть розслідувати порушення статутних правил вартової служби. Враховуючи так званий особливий період, за яким сьогодні живуть Збройні сили України, порушнику може погрожувати від трьох до восьми років тюрми.

29 жовтня військовослужбовці намагалися зупинити будівельні роботи, які проводили будівельники по замовленню приватного підприємства «Югтранс-Термінал» – їхню територію від території військової частини відділяє так звана зона відчуження шириною кілька десятків метрів. Обидві ділянки відгороджені парканами. Але будівельники демонтували частину паркану і спробували встановити новий – на 12 метрів ближче до паркану військових.

Це стало початком конфлікту, в ході якого щонайменше одного з військовослужбовців штовхнули працівники охорони підприємства. Останні прибігли, коли військовий наряд почав блокувати будівельну техніку. За словами провідного консультанта Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслана Форостяка, техніка перебувала на території підприємства. Будівельні роботи, своєю чергою, хотіли провести на ділянці, яка не має правового статусу.

«Є досить обширна ділянка, зона відчуження, яка засаджена деревами. Це пустир. Вона забезпечує, щоб до паркану військової частини забудовники не отримали землю. Але сама ділянка формально чи юридично нічим не закріплена», – розповідає консультант.

Міська рада надала дозвіл на будівельні роботи поблизу військової частини

Усі відповідні документи у будівельника, а про початок будівельних робот поліцію і військових повідомили за три дні до конфлікту, говорить Форостяк. Проте військові кажуть інше: ніяких документів будівельники і охоронці не показували і називають те, що відбулося поблизу аеродрому «Шкільний», рейдерством. Як повідомив журналістам керівник прес-центру командування Повітряних сил Збройних сил України Роман Юрчило, ця земля відноситься до Міністерства оборони.

Дозвільні документи, про які говорить поліція, датовані липнем-серпнем 2017 року – там є і дозвіл на проведення будівельних робіт, і дозвіл на проведення монтажних робіт, і погоджені схеми встановлення тимчасової огороди. Останнім на сьогодні є рішення міської ради від 4 жовтня про розробку детального плану території, зокрема, по вулиці Небесної сотні, де розташована військова частина. Як повідомляли одеські ЗМІ, Міністерство оборони не надавало дозволи на відведення земельних ділянок.

Утім, у кадастровій карті щонайменше дві ділянки, про які згадує міністр оборони у відповіді, дійсно належить не міністерству, а громаді, і її цільове призначення – будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

У балаклавах були активісти патріотичних організацій – директор будівельника

Як розповів на прес-конференції генеральний директор ТОВ «Югтранс-Термінал» Андрій Халахур, додаткова територія потрібна для створення дороги для підвозу будівельних матеріалів. Тому й встановили новий паркан, зазначає він. Після закінчення будівництва дитячого комплексу територію обіцяють повернути.

«Ця земельна ділянка є власністю міста і в нас є відповідна схема і документи, що це підтверджують. Ми зверталися до військових, щоб вони надали нам документи, де б вказувалися границі їхньої ділянки, але нічого не отримали», – заявив він на прес-конференції. Халахур також заявив, що на підтримку будівельників приїхали активісти патріотичних організацій, вони й конфліктували із військовослужбовцями.

Після прес-конференції у керівника підприємства виник конфлікт із громадським активістом Сергієм Стерненком, якому він обіцяв передати документи і контактні данні. За словами Халахура, всі документи залишилися в організаторів прес-конференції. Проте, як повідомили Радіо Свобода, ніяких документів Халахур для журналістів не залишав.

Радник президента Юрій Бірюков повідомив у Facebook, що конфлікт військових із забудовниками, а також з міською владою триває вже близько двох місяців. А начальник південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України Юрій Добров зазначив військовому телебаченню «Бріз», що військові будуть судитися через встановлення паркану.

«Міністерство оборони зараз вивчає ситуацію з приводу незаконного захоплення території військового аеродрому і технічної зони військового містечка №10. Після отримання відповідних документів, які стали підставою для виконання неправомірних дій, будуть подані відповідні позови до суду і звернення до правоохоронних органів», – наголосив Добров.

Голова одеської ОДА вирішив виступити модератором

Екстрену нараду конфлікту присвятив і голова одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов. Відеозапис зустрічі військових, поліції і представників міської влади оприлюднила прес-служба облдержадміністрації.

«Я вважаю неприпустимим саму форму, що це відбувається у неділю о 8.45 ранку із залученням охоронної компанії. Є компанія, яка будує, але з іншого боку є наші Збройні сили і має бути знайдене порозуміння», – заявив голова ОДА. Він також засудив військових, які назвали будівельні роботи захопленням військової частини спробу встановити паркан

До встановлення порозуміння будівельник має прибрати паркан, що встановили у неділю, наголосив Степанов, а військові мають визначитися із тим, як підприємці упродовж будівництва використовували суперечливу ділянку. Він також пообіцяв оформити всі землі Міністерства оборони в області, якщо йому нададуть повний перелік ділянок у регіоні. Будівельні роботи мають зупинити, новий паркан – знести, бетонні плити – військовим повернути.