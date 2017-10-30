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30 Жовтень 2017, Київ 11:36
Новини | Події

Прокуратура розслідує встановлення огорожі на території військової частини в Одесі

Військова прокуратура почала розслідувати встановлення огорожі підприємцем на території військової частини в Одесі як порушення порядку несення варти, йдеться в повідомленні прес-служби Військової прокуратури Південного регіону.

Згідно з повідомленням, попередня кваліфікація справи – «Порушення статутних правил вартової служби, скоєне в умовах особливого періоду».

«Буде надано правову оцінку діям військовослужбовців військової частини зі складу військової варти та командування, а також діям представників приватних підприємців, які встановили тимчасову металеву огорожу в межах території військового містечка», – йдеться в повідомленні.

29 жовтня на території військового містечка № 10 в Одесі, на базі якого розташована військова частина (військовий аеродром «Шкільний») приватні підприємці із залученням будівельників встановили тимчасову огорожу в межах території військового містечка. Командування Повітряних сил ЗСУ заявило про спробу рейдерського захоплення 40-ка невідомими особами.

Натомість поліція Одеської області заперечила заяву ЗСУ щодо рейдерства. Там зазначили, що у підприємця-забудовника є всі необхідні документи від органів місцевого самоврядування. Радник керівника Нацполіції України в Одеській області Руслан Форостяк заявив, що люди, які прибули на територію військової частини, не «тітушки» чи невстановлені особи в балаклавах, а звичайні будівельники, які облаштували свій паркан із допомогою техніки. У Міноборони пообіцяли звернутися до суду через ситуацію.

У соцмережах припускали, що причиною протистояння може бути те, що міська рада Одеси нещодавно передала частину землі, на якій розташована військова частина, приватним власникам.

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