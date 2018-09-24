Порошенко дізнався про стан здоров’я пораненого в Одесі активіста

Президент Петро Порошенко 24 вересня зателефонував головному лікарю Одеської міської клінічної лікарні №1 Євгену Григор’єву та поцікавився станом здоров’я громадського активіста Олега Михайлика, інформує сайт глави держави.

«Головний лікар проінформував президента про стан здоров’я постраждалого від нападу Олега Михайлика. Петро Порошенко подякував лікарям за проведену роботу та надану активістові допомогу», – ідеться в повідомленні.

«Також президент провів телефонні розмови з генеральним прокурором Юрієм Луценком та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Керівники відомств проінформували главу держави про хід розслідування та про посилення складу слідчої групи першим заступником голови Національної поліції В’ячеславом Аброськіним, який нині веде розслідування в Одесі. Вони повідомили, що буде проведено координаційну нараду з питань боротьби зі злочинністю, і президента буде поінформовано про її результати», – вказує прес-служба Порошенка.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив 24 вересня, що за результатами наради з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим «посилена група правоохоронців з Києва вилетіла до Одеси».

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Напад на одеського активіста Олега Михайлика стався ввечері 22 вересня.

23 вересня в поліції Одещини повідомили, що відомості за фактом нападу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками замаху на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Радник голови головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк повідомляв того ж дня, що поранений прийшов до тями, стан його «у принципі вже стабільний». За словами радника, куля залишається у грудній частині тіла пораненого, і, за інформацією лікарів, операцію будуть робити пізніше, після стабілізації стану. «Він втратив багато крові через внутрішню кровотечу», – додав Форостяк. Зараз Михайлик перебуває в лікарні, йому надана охорона.