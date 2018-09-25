Силовики оточили лікарню, де перебуває підозрюваний у замаху на Михайлика

Посилені наряди правоохоронців близько 17:00 25 вересня оточили лікарню, де перебуває Герасін Торніке, один із підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під час появи додаткових підрозділів силовиків сталася штовханина між ними й представниками грузинської громади Одеси, які були на території медичної установи. Частково від дій силовиків постраждали і журналісти.

За повідомленням кореспондента, спецпідрозділи поліції з’явилися на території лікарні тоді, коли представники грузинської громади стали висловлювати обурення непідтвердженими повідомленнями про наміри перевезти до СІЗО Герасіна Торніке, який є інвалідом першої групи після ДТП, яка сталася чотири роки тому.

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Двоє затриманих досі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліція Одеси наразі ситуацію не коментувала.

Напад на Олега Михайлика стався ввечері 22 вересня.

23 вересня в поліції Одещини повідомили, що відомості за фактом нападу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками замаху на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Радник голови головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк повідомляв того ж дня, що поранений прийшов до тями, стан його «у принципі, вже стабільний». За словами радника, куля залишається у грудній частині тіла пораненого, і, за інформацією лікарів, операцію будуть робити пізніше, після стабілізації стану. «Він втратив багато крові через внутрішню кровотечу», – додав Форостяк. Зараз Михайлик перебуває в лікарні, йому надана охорона.