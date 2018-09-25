За підозрою у замаху на активіста Михайлика затримали трьох – адвокат

Поліція затримала трьох людей за підозрою у замаху в Одесі на громадського діяча з партії «Сила людей» Олега Михайлика, підтвердив Радіо Свобода адвокат одного із затриманих, громадянина Грузії Герасіна Торніке Володимир Поярков.

За словами правника, його підзахисного разом із ще двома чоловіками викликали до одного з одеських райвідділів поліції, розпитували, чи купували вони сім-карти для телефонів у конкретному магазині.

Двоє досі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, а Торніке, який має інвалідність першої групи власлідок автомобільної аварії, госпіталізували.

На місце виїхав консул Грузії.

Поліція Одеси наразі ситуацію не коментувала.

Напад на Олега Михайлика стався ввечері 22 вересня.

23 вересня в поліції Одещини повідомили, що відомості за фактом нападу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками замаху на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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Радник голови головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк повідомляв того ж дня, що поранений прийшов до тями, стан його «у принципі вже стабільний». За словами радника, куля залишається у грудній частині тіла пораненого, і, за інформацією лікарів, операцію будуть робити пізніше, після стабілізації стану. «Він втратив багато крові через внутрішню кровотечу», – додав Форостяк. Зараз Михайлик перебуває в лікарні, йому надана охорона.