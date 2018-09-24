МВС посилює присутність на Одещині після нападів на активістів – Яровий

Міністерство внутрішніх справ України посилює присутність своїх підрозділів в Одеській області після нападів на активістів, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Він зазначив, що наразі для забезпечення публічного порядку в регіоні необхідна системна робота всіх підрозділів поліції.

«Коли стається якась ситуація, так, ми збираємо кращі сили, починаємо бігти і показуємо гарні результати і розкриття. Аналіз та прогнозування ситуації, яка може скластися. Тут я бачу суттєві прорахунки, тому хочу, щоб саме за цим напрямком ви організували роботу», – сказав Яровий.

Перший заступник міністра зазначив, що окрім інших заходів, правоохоронці проконтролюють діяльність охоронних фірм.

«У разі, якщо вони були причетні до незаконних дій або рейдерських захоплень, вони будуть позбавлені ліцензії», – підкреслив Яровий.

Увечері 22 вересня в Одесі політик та активіст Олег Михайлик був важко поранений пострілом із вогнепальної зброї.

Він – голова міського осередку партії «Сила людей». Серед іншого, він боровся проти незаконного, на його думку, будівництва на узбережжі Чорного моря. За даними одеських громадських активістів і місцевої преси, Олег Михайлик також мав конфлікти з місцевою владою, зокрема з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

За даними активістів, за останні півтора року в Одесі 14 разів нападали на громадських діячів.