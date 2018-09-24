«Договорняки з Трухановим не відбудуться, як про це думає центральна влада. Він кине» – Казанжи

Гості програми «Ваша Свобода»: Зоя Казанжи, одеський блогер; Сергій Стерненко, активіст; Мустафа Найєм, народний депутат України.

В Одесі громадськість висунула вимоги до влади, бо напади на активістів міста стали тенденцією. Черговою жертвою замаху 22 вересня став Олег Михайлик. Як стверджував зокрема народний депутат України Мустафа Найєм, «ми втрачаємо Одесу». За 1,5 роки в Одесі нападають, за підрахунками Мустафи Найєма, у середньому на одного активіста або журналіста раз на місяць.

Олександр Лащенко: Пані Казанжи, що відбувається в Одесі?

Всі бізнеси переходять під контроль «угруповання Галантерник-Труханов»

​Зоя Казанжи: Напади – це наслідок процесів, які відбуваються в Одесі. Одеса, отримавши мером Труханова, отримала дуже серйозний комплекс проблем. Практично всі бізнеси переходять під контроль «угруповання Галантерник-Труханов». Галантерник – це людина, яка абсолютно легально володіє підприємствами. І Труханов афільований з цими підприємствами. Галантерник – дуже таємна персона. Журналісти дуже довго шукали зображення, як він виглядає.

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Ми розуміємо, звідки він взявся, яким чином і хто у нього господар. Можемо говорити про роль Олександра Ангерта. Це людина із 1990-х, яка зараз – «респектабельний бізнесмен» і проживає у Лондоні. Але це такий, Труханова, молодший партнер, який займається бізнес-процесами, домінує на будівельному ринку.

Єдина людина, яка не підпорядкувалася йому – це Аднан Ківан, «7 канал». Вже сьогодні йде досить серйозна дискредитація Олега Михайлика.

І йому закидають, що він з’являється в ефірі каналу Ківан. Олег Михайлик – політик, і він заявив, що буде кандидатом у мери Одеси. Говорити, чи це рівноцінно Труханову – звичайно, ні. Але це персона, яка має певне пабліситі, репутацію.

Олег Михайлик стоїть над сутичкою і відстоює інтереси громади

Я Михайлика знаю з 2014-го. Він якраз займався проблемами забудови, був інвестором. Людей просто обманули. У нас досить багато людей, які є представниками громадського руху, які пройшли через власний травматичний досвід. В Олега досить серйозна репутація. Я говорила би про Олега, що це та людина, яка стоїть над сутичкою і відстоює інтереси громади, бо ці незаконні забудови, зонінги... Вся Одеса вже розмальована і розграфлена на квадратики. Це процеси непрозорі.

Центральна влада не розуміє, що сьогодні в руках у Труханова всі виборчі технології

Коли мовчить мер, який відповідає за все, що відбувається в місті, у тому числі і політична відповідальність має бути, ніші мають властивість заповнюватися. І зараз звучить, що це, можливо, бізнес-розбірки, ще щось, тому що активізм дискредитується і стикається лобами. В інформаційному просторі весь час говоримо, що мери мільйонників підтримуватимуть, існують політичні «договорняки». Я думаю, що так («договорняки» існують – ред.).

«Договорняки» з Трухановим не відбудуться, так як про це думає центральна влада. Кине! Розумієте, він кине. Центральна влада не розуміє, що сьогодні в руках у Труханова всі виборчі технології. Та не буде він допомагати Порошенку, тому що він таким чином втратить свої рейтинги. Він буде працювати на зовсім інших людей.

Труханов проросійський. Ми про це говоримо весь час

Одесити готові вибирати таких, як Труханов, тому що їм показують якісь страшні речі і кажуть: зате у нас «стабільність»! Одеса не піде (під російські знамена – ред.), бо супротив буде дуже серйозний. Труханов проросійський. Ми про це говоримо весь час. Тому нам важливо знати відповіді на питання, чи він дотичний до фінансування сепаратизму. Ми ж бачили на всіх знакових подіях «антимайдану» тодішнього, але нам його потім підносили, як «миротворця», людина, яка домовлялася, після 2 травня виводила когось кудись. Ми не мали такої кількості нападів у 2013-у, у 2014-у, у 2015-у. Це стало відбуватися лише тоді, коли на виборах переміг Труханов.

– Пане Найєм, чому ви вважаєте, що «ми втрачаємо Одесу»?

Ці речі відбуваються не просто як помста конкретним людям. Це системне залякування громадянського суспільства

​Мустафа Найєм: Те, що відбувається в Одесі – це системне явище, яке вже набирає силу два роки. Ми мали ситуацію з Устименком, на якого вже втретє нападають. Всіх людей, які зараз є жертвами нападів, об’єднують конкретні дві риси. Це люди, які системно виступали проти Труханова. Другий момент. Всі ці люди (подивіться на хроніку подій 2014–2015 років) відстоювали місто, виступали на Майданах і зараз декларують відверто українські погляди.

Те, що у Труханова є проросійські погляди, м’яко кажучи, в нинішніх реаліях це вже сепаратистські погляди

Те, що у Труханова є проросійські погляди, м’яко кажучи, в нинішніх реаліях це вже сепаратистські погляди, то це мені здається очевидним. Я вже не кажу про те, що у нас є ситуація, яка складається з його громадянством. Тобто він ніяк не коментує, а у нас немає ніяких доказів, а ті кримінальні справи, по яких він (Труханов – ред.) проходить, поки що «зливаються» системно. І ми бачимо, яку індульгенцію він отримує від Києва.

Чому вважаємо, що ми втрачаємо Одесу? Ці речі відбуваються не просто як помста конкретним людям. Це системне залякування громадянського суспільства і має риси роботи саме проти тих, хто може у будь-який момент почати якісь акції або захищати чиїсь інтереси. Попереду на нас чекають вибори. Я впевнений, що на парламентських і президентських виборах матимемо ситуацію, коли ця «Муніципальна варта» Труханова... будуть відстоювати вибір Трухнова. Згідно із законом, мають право охороняти адміністративні і комунальні будівлі. Ми ж розуміємо, де будуть знаходитися виборчі дільниці.

В СБУ є конкретні докази причетності і Труханова, і інших людей до сепаратистських настроїв

Це системна політика Петра Порошенка, який зараз їздить по всій країні, намагаючись домовитися з мерами. Є Кернес, мер Харкова, який є партнером Порошенка, є Труханов, який є партнером Порошенка в Одесі. Всі ці мери забезпечують йому голоси на виборах. І друге. Пам’ятаєте, коли були кримінальні справи щодо Труханова, коли він виїхав з країни і не було декілька місяців, а потім чомусь опинився в Адміністрації президента, а після цього повернувся на свою посаду.

В СБУ є (я особисто чув від голови СБУ, від різних працівників СБУ) конкретні докази причетності і Труханова, і інших людей до сепаратистських настроїв і до тих подій, які були в 2014 році. Скажіть, будь ласка, президент, який зараз відкрито зробив своїм гаслом, що у нас не буде реваншу і «Ні – Путіну!», не може хоча б розслідувати ці факти.

Подивіться, що відбувається у міськраді, хто там і що відстоює, як вони там говорять і що говорять, які у них гасла вже проти саме української влади. Ніхто ж не забув, що мали зробити з Одеською областю ще у 2014 році. Всі ці плани є ж в СБУ. Якщо людина, яка займає посаду мера, й досі залишається на цій посаді, маючи багато кримінальних проваджень і будучи фігурантом справи, відповідь тільки одна: це системна домовленість на вищому рівні. Всі інші є жертвами.

– Пане Стерненко, як ваша справа розслідується? І, як ви думаєте, Україна «втрачає Одесу»? Чи це дуже велике перебільшення?

Ймовірно, до нападів на громадських активістів за окремими епізодами можуть бути причетні співробітники правоохоронних органів

​Сергій Стерненко: На мене було скоєно три напади впродовж чотирьох місяців. По тих трьох нападах на лаві підсудних сьогодні є тільки одна особа. Це нападник, який стріляв в мене 1 травня, якого мені вдалося власноруч затримати. По першому нападу немає жодних результатів. І по останньому нападу так само результати розслідування відсутні. Один з нападників не просто не на лаві підсудних, а перебуває під державною охороною! Я не один такий. По більшості справ щодо нападів на громадських діячів ситуація абсолютно така ж.

Ймовірно, до нападів на громадських активістів по окремих епізодах можуть бути причетні співробітники правоохоронних органів. Можливо, це є причиною нерозкриття тих злочинів. Можливо, у них є якісь інші інтереси або замовники займають такі посади, через які вони можуть впливати на слідство, через які їх не хочуть притягнути до відповідальності.

​Сьогодні в Одесі кланово-олігархічна... на чолі з мером Одеси Трухановим та його бізнес-партнерами Олександром Ангертом та Володимиром Галантерником, які практично контролюють правоохоронну гілку, тобто прокуратуру і поліцію Одеської області, мають серйозний вплив на судову систему і створюють сьогодні свої приватні армії з чисельністю іноді навіть більшою, ніж чисельність співробітників поліції, котрих залучають до охорони громадського порядку. Це дуже погана тенденція.

Але я гадаю, що у випадку якоїсь гібридної агресії з боку Російської Федерації основною силою, котра буде давати відсіч російській агресії будуть представники саме громадянського суспільства. Можливо, й тому найбільша кількість нападів зараз відбувається саме в Одесі. 19 нападів зафіксовано за останній рік. Це майже половина від загальної зафіксованої кількості нападів на громадських діячів по Україні.